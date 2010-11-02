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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4875487648774878>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шо и между своими не идет?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:02

  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

зачем? я не в теме. Если б приколов не было, то наверно и не посетил бы тему
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:03

  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

Спасибо за напоминание. Сделано. :)
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:04

  Amethyst написав:
  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

я не успел :(
Фарса упала :mrgreen:

C утреца надо было... ;) Но теперячи похоже ужО опИЗдaли ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:04

  sergia написав:
  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

зачем? я не в теме. Если б приколов не было, то наверно и не посетил бы тему

Если не в теме то значит вам и надо ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:05

sergia
В последний день каждого месяца фарс кидает накопленные проценты на карты, если на дебетке будет более, чем 15000, то будут начислять не 15%, а 8 (вроде).
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:06

  malinin007 написав:Шо и между своими не идет?

прошло,
минут 30 не фурычило :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:08

  Flamingo написав:
  sergia написав:
  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

зачем? я не в теме. Если б приколов не было, то наверно и не посетил бы тему

Если не в теме то значит вам и надо ;)

ожидал этого ответа)
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:08

Ушел п2п на Моню только что успешно, не ожидал даже :)
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:10

  malinin007 написав:sergia
В последний день каждого месяца фарс кидает накопленные проценты на карты, если на дебетке будет более, чем 15000, то будут начислять не 15%, а 8 (вроде).

насчет этого я в курсе. Раньше заморачивался этим, но при нынешних ценах на все, как-то уже и не хочется возиться с этими заморочками.
sergia
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