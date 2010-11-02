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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4875487648774878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:33

  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

откуда у вас стока много?
Ромасик
 
Повідомлень: 2162
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Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пришло сообщил от Новой почты что банк отказал в зачислении перевода за наложений платеж
maxstar
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Повідомлень: 74
З нами з: 11.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  maxstar написав:Пришло сообщил от Новой почты что банк отказал в зачислении перевода за наложений платеж

Что-то новое. Может лимит какой сработал? Звоните в банк.
Monk23
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Повідомлень: 155
З нами з: 11.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ромасик написав:
  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

откуда у вас стока много?
Три акка- 7 шт
lel
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:24

lel я о 170 грн
Ромасик
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 30.03.15
Подякував: 434 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:29

При спробі знайти комунальні послуги в ІБ по номеру абонента -

---
Помилка
Підписку створено. Рахунків поки немає.
---

Кешбек не положено? :)
greenozon
 
Повідомлень: 11508
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 874 раз.
 
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  #<1 ... 4875487648774878
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