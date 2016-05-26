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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 15:33
malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
откуда у вас стока много?
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Ромасик
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:03
Пришло сообщил от Новой почты что банк отказал в зачислении перевода за наложений платеж
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maxstar
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:15
maxstar написав:
Пришло сообщил от Новой почты что банк отказал в зачислении перевода за наложений платеж
Что-то новое. Может лимит какой сработал? Звоните в банк.
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Monk23
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:55
Ромасик написав: malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
откуда у вас стока много?
Три акка- 7 шт
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lel
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:24
lel я о 170 грн
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Ромасик
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:29
При спробі знайти комунальні послуги в ІБ по номеру абонента -
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Помилка
Підписку створено. Рахунків поки немає.
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Кешбек не положено?
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greenozon
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:59
Потащил приложением Форварда чуть меньше 500 гривен, что упали ввиде КБ на Виику. В приложении транзакция отображается, даже квитанцию скачать можно, но сумма на карте не увеличилась и на горячке эту операцию не видят. Подождать или ещё сильнее трусить горячку?
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Amid
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:13
Ромасик написав:
откуда у вас стока много?
А скоко надо, вы прямо до копейки знаете? С фарсом лучше перекинуть, чем недокинуть.
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malinin007
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:30
ну шо, категорий нет, все на мини-концерт Винника ушло
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cohan
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:06
malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
В прошлый раз 31 мая смс о начислении процентов пришла. Думал, образумились.
Что, Форвард взялся за старое? Сегодня действительно смс с процентами не было
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candidat
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