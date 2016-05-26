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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4876487748784879>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:33

  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

откуда у вас стока много?
Ромасик
 
Повідомлень: 2162
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Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пришло сообщил от Новой почты что банк отказал в зачислении перевода за наложений платеж
maxstar
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Повідомлень: 74
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  maxstar написав:Пришло сообщил от Новой почты что банк отказал в зачислении перевода за наложений платеж

Что-то новое. Может лимит какой сработал? Звоните в банк.
Monk23
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Повідомлень: 155
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ромасик написав:
  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

откуда у вас стока много?
Три акка- 7 шт
lel
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 10.12.13
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Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:24

lel я о 170 грн
Ромасик
 
Повідомлень: 2162
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Подякував: 436 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:29

При спробі знайти комунальні послуги в ІБ по номеру абонента -

---
Помилка
Підписку створено. Рахунків поки немає.
---

Кешбек не положено? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Потащил приложением Форварда чуть меньше 500 гривен, что упали ввиде КБ на Виику. В приложении транзакция отображается, даже квитанцию скачать можно, но сумма на карте не увеличилась и на горячке эту операцию не видят. Подождать или ещё сильнее трусить горячку?
Amid
 
Повідомлень: 1602
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:откуда у вас стока много?

А скоко надо, вы прямо до копейки знаете? С фарсом лучше перекинуть, чем недокинуть.
malinin007
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Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

ну шо, категорий нет, все на мини-концерт Винника ушло
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:06

  malinin007 написав:По 170 грн с дебеток все повыкидывали?

В прошлый раз 31 мая смс о начислении процентов пришла. Думал, образумились.
Что, Форвард взялся за старое? Сегодня действительно смс с процентами не было :(
candidat
 
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