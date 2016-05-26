Будут 1 июля в 0:00cohan написав:ну шо, категорий нет, все на мини-концерт Винника ушло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Будут 1 июля в 0:00
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:14
Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:19
это лимит на каждую карту, скорее всего, в день.
еще есть лимит на одну операцию (от 5-15-30К) и кол-во таких оп-й (от 3 до 10) по карте в дн.
Есть лимит на общую сумму за последние 30дней, чаще всего это 150К.
И кроме того есть лимит на отправку и на приём
Например, регламент у ПлатОна:
Максимальная сумма за 1 транзакцию - 14 999 грн;
Максимальная сумма за 1 день - 14 999 грн;
Максимальная сумма за 30 дней - 450 000 грн;
Максимальное количество транзакций за 1 день - 25 ;
Максимальное количество транзакций за 30 дней - 100 ;
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