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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4876487748784879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

cohan написав:ну шо, категорий нет, все на мини-концерт Винника ушло
Будут 1 июля в 0:00
unknownurl
 
Повідомлень: 626
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:14

Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?
candidat
 
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Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:19

  candidat написав:Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?

это лимит на каждую карту, скорее всего, в день.
еще есть лимит на одну операцию (от 5-15-30К) и кол-во таких оп-й (от 3 до 10) по карте в дн.
Есть лимит на общую сумму за последние 30дней, чаще всего это 150К.
И кроме того есть лимит на отправку и на приём

Например, регламент у ПлатОна:
Максимальная сумма за 1 транзакцию - 14 999 грн;
Максимальная сумма за 1 день - 14 999 грн;
Максимальная сумма за 30 дней - 450 000 грн;
Максимальное количество транзакций за 1 день - 25 ;
Максимальное количество транзакций за 30 дней - 100 ;
Amethyst
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Повідомлень: 404
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:55

Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда :D

Второй месяц никчёмного кэшбека :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 00:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банк набил клиентуру , теперь делает все чтобы на верхнюю полку их карту закинули, стратегия альфы)
nnallex
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Повідомлень: 305
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 00:28

Проценты так и не упали? В выписке тоже пусто. Что-то форвард по всем фронтам лихорадит. Подорожник бы приложить.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 02:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

gorbatiuk_v написав:Проценты так и не упали? В выписке тоже пусто. Что-то форвард по всем фронтам лихорадит. Подорожник бы приложить.
Упали сегодня около 2ч
alter
 
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  #<1 ... 4876487748784879
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