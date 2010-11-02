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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 06:20
Да, это днище. Даже не 2% на продукты. Теперь можно идти за допкой Б5 к Пудре или даже за КБ Вайт в Идею, если и там не порезали.
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Striker
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:03
Amid написав:
Но возник другой вопрос - только у меня КБ на продукты за свои/кредитные 1%/1% ?
Вы перед написанием сообщения написанное ранее никогда не читаете? Даже на той же самой странице?
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:25
Ой+ написав: Vorlon написав:
Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда
Второй месяц никчёмного кэшбека
Форвард пропонує авто-алкоголь-штрафи.
За продуктами мені ідейні картки стали актуальні, з КБО 5% грязними через інтернет-замовлення.
У Идеи 5% - это за кредитные или за свои? Это только для расчетов в интернете?
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candidat
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:34
ingtrans написав: candidat написав:
Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?
Не обязательно, тем более в Форварде пенсию получать нельзя. Просто у этой карты такое название.
Прям приходит в отделение молодой человек, говорит, что хочет оформить Пенсионную карту, и ему оформляют без вопросов? Почему она тогда Пенсионная? Может, хотя бы внешним видом надо смахивать на пенсионера? Или реально даже 18-летнему оформят?
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candidat
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:42
candidat написав: ingtrans написав: candidat написав:
Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?
Не обязательно, тем более в Форварде пенсию получать нельзя. Просто у этой карты такое название.
Прям приходит в отделение молодой человек, говорит, что хочет оформить Пенсионную карту, и ему оформляют без вопросов? Почему она тогда Пенсионная? Может, хотя бы внешним видом надо смахивать на пенсионера? Или реально даже 18-летнему оформят?
Прям кому угодно дают. Видимо, в свое время ее планировали выдавать под пенсию, но потом Форвард исключили из перечня банков, которые могут выдавать пенсию, а карта так и осталась. В приложении эта карта отображается как карта для выплат, но на сайте банка она пенсионная.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:25
Как раз собрался оформить детям загрнапаспорта. Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?
Как то один раз платил там тасовой картой, мсс был 9311, а он у таса в исключениях. Но тогда там на ресепшн стоял обычный терминал как в магазине, а сейчас тумба типа айБокса, но с терминалом. По идеи, там тоже должен быть 9311?
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yevgen12
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:35
yevgen12 написав:
Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?
Да шо угодно там может быть, ну и +комисс в тумбе.
Проверьте пустой картой Алки, лучше Мастером. В Чате Алки мона и по отказной операции узнать МСС
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Amethyst
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:54
Amethyst написав: yevgen12 написав:
Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?
Да шо угодно там может быть, ну и +комисс в тумбе.
Проверьте пустой картой Алки, лучше Мастером. В Чате Алки мона и по отказной операции узнать МСС
Без комиссии в этом цнап - никак. Можно, наверное, по реквизитам заплатить и принести квитанцию, никуда не денутся, возьмум... Но КБ(если будет) сильно больше комиссии(по памяти, до 20 грн за платеж 700+)
У меня нет карты альфы.
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yevgen12
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:55
Amid написав:
только у меня КБ на продукты за свои/кредитные 1%/1% ?
мда, бідний барсік... вперше карта іде на полку і відпочиває, набирається сил і ймовірно наснаги до серпня
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greenozon
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:04
candidat написав:
Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента
) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?
Я на практиці зрозумів, що це ліміт на одного клієнта.
З однієї карти вивів, з іншої вже не пускало, постійно виникала помилка.
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Rainbow
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