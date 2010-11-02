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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4878487948804881>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 06:20

Да, это днище. Даже не 2% на продукты. Теперь можно идти за допкой Б5 к Пудре или даже за КБ Вайт в Идею, если и там не порезали.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:03

  Amid написав:Но возник другой вопрос - только у меня КБ на продукты за свои/кредитные 1%/1% ?

Вы перед написанием сообщения написанное ранее никогда не читаете? Даже на той же самой странице?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:25

  Ой+ написав:
  Vorlon написав:Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда
Второй месяц никчёмного кэшбека


Форвард пропонує авто-алкоголь-штрафи.

За продуктами мені ідейні картки стали актуальні, з КБО 5% грязними через інтернет-замовлення.

У Идеи 5% - это за кредитные или за свои? Это только для расчетов в интернете?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:34

  ingtrans написав:
  candidat написав:Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?

Не обязательно, тем более в Форварде пенсию получать нельзя. Просто у этой карты такое название.

Прям приходит в отделение молодой человек, говорит, что хочет оформить Пенсионную карту, и ему оформляют без вопросов? Почему она тогда Пенсионная? Может, хотя бы внешним видом надо смахивать на пенсионера? Или реально даже 18-летнему оформят?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:42

  candidat написав:
  ingtrans написав:
  candidat написав:Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?

Не обязательно, тем более в Форварде пенсию получать нельзя. Просто у этой карты такое название.

Прям приходит в отделение молодой человек, говорит, что хочет оформить Пенсионную карту, и ему оформляют без вопросов? Почему она тогда Пенсионная? Может, хотя бы внешним видом надо смахивать на пенсионера? Или реально даже 18-летнему оформят?

Прям кому угодно дают. Видимо, в свое время ее планировали выдавать под пенсию, но потом Форвард исключили из перечня банков, которые могут выдавать пенсию, а карта так и осталась. В приложении эта карта отображается как карта для выплат, но на сайте банка она пенсионная.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как раз собрался оформить детям загрнапаспорта. Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?
Как то один раз платил там тасовой картой, мсс был 9311, а он у таса в исключениях. Но тогда там на ресепшн стоял обычный терминал как в магазине, а сейчас тумба типа айБокса, но с терминалом. По идеи, там тоже должен быть 9311?
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  yevgen12 написав:Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?

Да шо угодно там может быть, ну и +комисс в тумбе.
Проверьте пустой картой Алки, лучше Мастером. В Чате Алки мона и по отказной операции узнать МСС :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:54

  Amethyst написав:
  yevgen12 написав:Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?

Да шо угодно там может быть, ну и +комисс в тумбе.
Проверьте пустой картой Алки, лучше Мастером. В Чате Алки мона и по отказной операции узнать МСС :idea:

Без комиссии в этом цнап - никак. Можно, наверное, по реквизитам заплатить и принести квитанцию, никуда не денутся, возьмум... Но КБ(если будет) сильно больше комиссии(по памяти, до 20 грн за платеж 700+)

У меня нет карты альфы.
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amid написав:только у меня КБ на продукты за свои/кредитные 1%/1% ?


мда, бідний барсік... вперше карта іде на полку і відпочиває, набирається сил і ймовірно наснаги до серпня :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:04

  candidat написав:Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?

Я на практиці зрозумів, що це ліміт на одного клієнта.
З однієї карти вивів, з іншої вже не пускало, постійно виникала помилка.
Rainbow
 
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