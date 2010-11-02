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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:33
Vorlon написав:
Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда
Второй месяц никчёмного кэшбека
А мне очень даже норм - заплачу налоги, получу кешбека под лимит.
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antey718
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:36
Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:40
antey718 написав: Vorlon написав:
Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда
Второй месяц никчёмного кэшбека
А мне очень даже норм - заплачу налоги, получу кешбека под лимит.
У меня аналогичные планы. Надеюсь 9311 входит в льготный период, а то не хотелось бы на проценты попасть.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:41
candidat написав: Ой+ написав:
За продуктами мені ідейні картки стали актуальні, з КБО 5% грязними через інтернет-замовлення.
У Идеи 5% - это за кредитные или за свои? Это только для расчетов в интернете?
Карт бланш онлайн тільки за кредитні при оплаті в інтернеті, наприклад, так купляю в АТБ.
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Ой+
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:41
Rainbow написав: candidat написав:
Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента
) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?
Я на практиці зрозумів, що це ліміт на одного клієнта.
З однієї карти вивів, з іншої вже не пускало, постійно виникала помилка.
Не знаю как у вас так пооучилось, но я сегодня по двум аккам вывел с пенсионок по 49997 и с КоКо-дебеток по 14000. И все норм. Лимит в 50к это таки на карту. Никак не акк. То вы в какой-то другой лимит видимо залезли
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Flamingo
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:50
ingtrans написав: antey718 написав: Vorlon написав:
Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда
Второй месяц никчёмного кэшбека
А мне очень даже норм - заплачу налоги, получу кешбека под лимит.
У меня аналогичные планы. Надеюсь 9311 входит в льготный период, а то не хотелось бы на проценты попасть.
Должно быть норм. Вот выдержка из тарифов форварда
Пільговий період не поширюється на заборгованість, що виникла:
- по Операціях з отримання готівки;
- безготівкових переказів з Рахунку;
- по Операціях, що були здійснені за допомогою автоматизованих систем
дистанційного банківського обслуговування;
- у разі списання за рахунок Кредиту процентів та будь-яких комісійних
винагород (плат), штрафів та пені, що передбачені Тарифами.
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antey718
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