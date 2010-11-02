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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4878487948804881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:33

  Vorlon написав:Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда :D

Второй месяц никчёмного кэшбека :(


А мне очень даже норм - заплачу налоги, получу кешбека под лимит.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:36

Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Striker
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Повідомлень: 2045
З нами з: 15.02.20
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Подякували: 2115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:40

  antey718 написав:
  Vorlon написав:Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда :D

Второй месяц никчёмного кэшбека :(


А мне очень даже норм - заплачу налоги, получу кешбека под лимит.

У меня аналогичные планы. Надеюсь 9311 входит в льготный период, а то не хотелось бы на проценты попасть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:41

  candidat написав:
  Ой+ написав:За продуктами мені ідейні картки стали актуальні, з КБО 5% грязними через інтернет-замовлення.

У Идеи 5% - это за кредитные или за свои? Это только для расчетов в интернете?


Карт бланш онлайн тільки за кредитні при оплаті в інтернеті, наприклад, так купляю в АТБ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:41

  Rainbow написав:
  candidat написав:Когда утверждается что суточный лимит на выход через р2р - 50 тыс. грн, это лимит на человека (одного клиента) или на одну карту? Если есть две карты, то можно вывести с каждой по 50 тыс.?

Я на практиці зрозумів, що це ліміт на одного клієнта.
З однієї карти вивів, з іншої вже не пускало, постійно виникала помилка.

Не знаю как у вас так пооучилось, но я сегодня по двум аккам вывел с пенсионок по 49997 и с КоКо-дебеток по 14000. И все норм. Лимит в 50к это таки на карту. Никак не акк. То вы в какой-то другой лимит видимо залезли :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:50

  ingtrans написав:
  antey718 написав:
  Vorlon написав:Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда :D

Второй месяц никчёмного кэшбека :(


А мне очень даже норм - заплачу налоги, получу кешбека под лимит.

У меня аналогичные планы. Надеюсь 9311 входит в льготный период, а то не хотелось бы на проценты попасть.


Должно быть норм. Вот выдержка из тарифов форварда
Пільговий період не поширюється на заборгованість, що виникла:
- по Операціях з отримання готівки;
- безготівкових переказів з Рахунку;
- по Операціях, що були здійснені за допомогою автоматизованих систем
дистанційного банківського обслуговування;
- у разі списання за рахунок Кредиту процентів та будь-яких комісійних
винагород (плат), штрафів та пені, що передбачені Тарифами.
antey718
 
Повідомлень: 618
З нами з: 03.08.13
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