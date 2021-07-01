yevgen12 написав:Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?
Да шо угодно там может быть, ну и +комисс в тумбе. Проверьте пустой картой Алки, лучше Мастером. В Чате Алки мона и по отказной операции узнать МСС
Делюсь опытом Тумба в ЦНАП сформировала, судя по квитанции СЭП с атрибутами в назначении, а вот деньги ушли как "CITY24 Переказ коштiв". Это была кредитка Правильно ли я понимаю, что мне теперь дешевле всего будет ее загасить в 0 как можно быстрее?
ЗЫ. Позорная тумба еще и на комиссии нагрела При формировании платежа была одна комиссия(кажется 17грн), а после выбора "как платить будете?", оказалась что 17 - это если наличными, а если картой - то 24грн ))
Неделю назад пришло смс - "Ваш аккаунт заблокирован на 15 минут. Разблокируем в 15.00". Было около 11 часов утра. Уже странно. Времени не было звонить, но после 15.00 аккаунт так и не работал. Звонок на ГЛ, спрашивают: "Скажите кодовое слово". Проверили. Ну, думаю, сейчас все будет ОК. "Вы совершали какие-то операции в интернет-банке, типа смены пароля и т.п.?" Говорю - "нет". Никаких операций, кроме оплаты коммуналки, накануне не производилось. В итоге сказали "Ждите следующей недели". На сегодняшний день аккаунт по-прежнему заблокирован. Это что вообще такое??? Ни в одном банке такого беспредела не было. Сегодня первое число, зайти в аккаунт не могу, кешбек установить не могу. Буду прощаться с банкой.
ishvara написав:Неделю назад пришло смс - "Ваш аккаунт заблокирован на 15 минут. Разблокируем в 15.00". Было около 11 часов утра. Уже странно. Времени не было звонить, но после 15.00 аккаунт так и не работал. Звонок на ГЛ, спрашивают: "Скажите кодовое слово". Проверили. Ну, думаю, сейчас все будет ОК. "Вы совершали какие-то операции в интернет-банке, типа смены пароля и т.п.?" Говорю - "нет". Никаких операций, кроме оплаты коммуналки, накануне не производилось. В итоге сказали "Ждите следующей недели". На сегодняшний день аккаунт по-прежнему заблокирован. Это что вообще такое??? Ни в одном банке такого беспредела не было. Сегодня первое число, зайти в аккаунт не могу, кешбек установить не могу. Буду прощаться с банкой.
Support BForward написав:Вітаю! Надайте, будь ласка, в ПП ваші ПІБ та номер телефону, на які надходять дзвінки. Я передам інформацію відповідному підрозділу для перевірки інформації. Дякую.
Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте. Могу только скинуть список вызовов. Почти каждый день звонок. Вы там вообще с ума посходили? Доиграетесь, что буду сразу матом посылать. Ещё даже один звонок был не на финансовый номер, а на другой, который я в банке нигде не указывал.
Ромасик написав:Зачем допка не понял, женщине у себя можно иметь 2 разных счета (кредитки).
Есть Б5 у жены, но лимит на неё не дали почему-то, а на Пудру когда-то дали в честь 8 марта.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 01 лип, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.