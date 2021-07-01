RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4880488148824883>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:17

  Amethyst написав:
  yevgen12 написав:Правильно ли я понимаю, что при оплате кредитной коко в ЦНАП будет 7% в июле?

Да шо угодно там может быть, ну и +комисс в тумбе.
Проверьте пустой картой Алки, лучше Мастером. В Чате Алки мона и по отказной операции узнать МСС :idea:


Делюсь опытом :(
Тумба в ЦНАП сформировала, судя по квитанции СЭП с атрибутами в назначении, а вот деньги ушли как "CITY24 Переказ коштiв". Это была кредитка :)
Правильно ли я понимаю, что мне теперь дешевле всего будет ее загасить в 0 как можно быстрее?

ЗЫ. Позорная тумба еще и на комиссии нагрела :) При формировании платежа была одна комиссия(кажется 17грн), а после выбора "как платить будете?", оказалась что 17 - это если наличными, а если картой - то 24грн :)))
yevgen12
 
Повідомлень: 358
З нами з: 02.08.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:еперь можно идти за допкой Б5 к Пудре

Действительно такое возможно?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 215
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:47

  Vorlon написав:Банк пробил дно - продукты теперь 1% всегда :D

Второй месяц никчёмного кэшбека :(

тоже подкину на вентилятор: днииище!
Ромасик
 
Повідомлень: 2166
З нами з: 30.03.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:49

  ВIВ написав:
  Striker написав:еперь можно идти за допкой Б5 к Пудре

Действительно такое возможно?

да, но обычно ходят в другом направлении) и допка платная. Зачем допка не понял, женщине у себя можно иметь 2 разных счета (кредитки).
Ромасик
 
Повідомлень: 2166
З нами з: 30.03.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:23

Яким макаром найкраще кидати на картку 3 особи Фарсу з картки Фарсу?
Щось більше Фонду наколялувалося. :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37645
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:45

Неделю назад пришло смс - "Ваш аккаунт заблокирован на 15 минут. Разблокируем в 15.00". Было около 11 часов утра. Уже странно. Времени не было звонить, но после 15.00 аккаунт так и не работал. Звонок на ГЛ, спрашивают: "Скажите кодовое слово". Проверили. Ну, думаю, сейчас все будет ОК.
"Вы совершали какие-то операции в интернет-банке, типа смены пароля и т.п.?"
Говорю - "нет".
Никаких операций, кроме оплаты коммуналки, накануне не производилось.
В итоге сказали "Ждите следующей недели".
На сегодняшний день аккаунт по-прежнему заблокирован.
Это что вообще такое??? Ни в одном банке такого беспредела не было. Сегодня первое число, зайти в аккаунт не могу, кешбек установить не могу.
Буду прощаться с банкой.
ishvara
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 09.12.12
Подякував: 291 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:54

  ishvara написав:Неделю назад пришло смс - "Ваш аккаунт заблокирован на 15 минут. Разблокируем в 15.00". Было около 11 часов утра. Уже странно. Времени не было звонить, но после 15.00 аккаунт так и не работал. Звонок на ГЛ, спрашивают: "Скажите кодовое слово". Проверили. Ну, думаю, сейчас все будет ОК.
"Вы совершали какие-то операции в интернет-банке, типа смены пароля и т.п.?"
Говорю - "нет".
Никаких операций, кроме оплаты коммуналки, накануне не производилось.
В итоге сказали "Ждите следующей недели".
На сегодняшний день аккаунт по-прежнему заблокирован.
Это что вообще такое??? Ни в одном банке такого беспредела не было. Сегодня первое число, зайти в аккаунт не могу, кешбек установить не могу.
Буду прощаться с банкой.

Чиніть шкандаль...з банкою прощатись не вигідно.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 01 лип, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37645
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:56

Квесторе_поверніться Переживем это горе ) Для меня преимущества Форварда некритичны. Хотел занести на акционный депозит, но видно не суждено.
ishvara
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 09.12.12
Подякував: 291 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

yevgen12 написав:Тумба в ЦНАП сформировала, судя по квитанции СЭП с атрибутами в назначении, а вот деньги ушли как "CITY24 Переказ коштiв". Это была кредитка :)


СЭП тумба, скорее всего, сформировала от себя, а не от вас, т.к. СЭП - это "со счета", а вашего счета тумба не знает.

Т.е. тумба однозначно потянула "с карты". Вопрос в одном - с каким MCC. ИМХО, поддержка банки должна помочь.
Alpha1251
 
Повідомлень: 330
З нами з: 02.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:41

  Support BForward написав:Вітаю! Надайте, будь ласка, в ПП ваші ПІБ та номер телефону, на які надходять дзвінки. Я передам інформацію відповідному підрозділу для перевірки інформації. Дякую.

Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте. Могу только скинуть список вызовов. Почти каждый день звонок. Вы там вообще с ума посходили? Доиграетесь, что буду сразу матом посылать. Ещё даже один звонок был не на финансовый номер, а на другой, который я в банке нигде не указывал.
Зображення
  Ромасик написав:Зачем допка не понял, женщине у себя можно иметь 2 разных счета (кредитки).

Есть Б5 у жены, но лимит на неё не дали почему-то, а на Пудру когда-то дали в честь 8 марта.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 01 лип, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
Профіль
15
8
11
  #<1 ... 4880488148824883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, ramzes4, Stringer, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 281, 282, 283
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2829 156794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 17:50
cohan
Идея Банк 1 ... 1959, 1960, 1961
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19602 2831281
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 17:42
Ой+
Альфа-Банк 1 ... 9575, 9576, 9577
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95764 11748442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 14:58
lel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9930)
01.07.2021 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.