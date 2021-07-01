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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:42
Striker написав:Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Мне тоже часто звонят, бывает по 7 раз на день, ведь не дозваниваются - добрые люди отметили их номера как спам и Гугл сам блокируют эти вызовы
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:00
Rimlyanin1 написав:
Striker написав:Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Мне тоже часто звонят, бывает по 7 раз на день, ведь не дозваниваются - добрые люди отметили их номера как спам и Гугл сам блокируют эти вызовы
Мне также названивали по нескольку раз на день, добавил их номер в черный список. Вижу что вчера 5 заблокированных вызовов, 26 июня (в субботу!) 5 заблокированных, 25 июня - 5 заблокированных вызовов.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:25
Злые вы все - мне на днях звонили с просьбой оценить, буду ли я рекомендовать банк. Я поставил высший балл
Я только Фагор в ЧС добавлял, но давно не беспокоит, гад...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:45
С номера 044 3000106 звонит робобаба, очень настойчиво. Поэтому не занёс в черный список
Но тоже звонит и отделение, узнаю по голосам, с предложениями кредита наличными.
Лично наблюдал, как в отделении ведётся прозвон.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:55
lel написав:
С номера 044 3000106 звонит робобаба, очень настойчиво. Поэтому не занёс в черный список
Но тоже звонит и отделение, узнаю по голосам, с предложениями кредита наличными.
Лично наблюдал, как в отделении ведётся прозвон.
так это все видели ) нашли чем хвастаться (с)
я вот наблюдал как предлагали взять кредит наличными и потом в след месяце отказаться, им для плана, понимаешь, нужно
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