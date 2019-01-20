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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4880488148824883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Мне тоже часто звонят, бывает по 7 раз на день, ведь не дозваниваются - добрые люди отметили их номера как спам и Гугл сам блокируют эти вызовы
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 339
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:00

  Rimlyanin1 написав:
Striker написав:Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Мне тоже часто звонят, бывает по 7 раз на день, ведь не дозваниваются - добрые люди отметили их номера как спам и Гугл сам блокируют эти вызовы


Мне также названивали по нескольку раз на день, добавил их номер в черный список. Вижу что вчера 5 заблокированных вызовов, 26 июня (в субботу!) 5 заблокированных, 25 июня - 5 заблокированных вызовов.
antey718
 
Повідомлень: 619
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:25

Злые вы все - мне на днях звонили с просьбой оценить, буду ли я рекомендовать банк. Я поставил высший балл :lol:

Я только Фагор в ЧС добавлял, но давно не беспокоит, гад...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

С номера 044 3000106 звонит робобаба, очень настойчиво. Поэтому не занёс в черный список
Но тоже звонит и отделение, узнаю по голосам, с предложениями кредита наличными.
Лично наблюдал, как в отделении ведётся прозвон.
lel
 
Повідомлень: 2931
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:55

  lel написав:С номера 044 3000106 звонит робобаба, очень настойчиво. Поэтому не занёс в черный список
Но тоже звонит и отделение, узнаю по голосам, с предложениями кредита наличными.
Лично наблюдал, как в отделении ведётся прозвон.


так это все видели ) нашли чем хвастаться (с)

я вот наблюдал как предлагали взять кредит наличными и потом в след месяце отказаться, им для плана, понимаешь, нужно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте.
Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.
MASolomko
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