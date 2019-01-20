Додано: Чет 01 лип, 2021 19:54

Доброго вечора, у мене вкрали гроші з карти які мої подальші дії вперше з цим штовхнувся, на гарячу лінію дзвонив зафіксували заявку, відразу кажу картами користуюсь давно про безпеку знаю коди ніякі не давав. Кажу історію у мене карта коко дебит з 15000 залишок за помилки вибачайте у мене паніка. Сьогодні в 17 годині прийшло повідомлення від форварда Ваш код ххх код дійсний ххх. нікому код не давав ніхто не дзвонив щоб запитувати код потім через декілька хвилин знову приходить код на всякий випадок зайшов в форвард онлайн на андроиді гроші на місці були і на всякий випадок поставив ліміт по карті на видачу готівки і на оплату 0. Потім в 20 годині приходить щоб підтвердити платіж EasyPay*Vodafon і відповідно відхилив дивлюсь на рахунку у мене 2300 і там є проведені 3 платежі EasyPay*Vodafon на 4500, 4200, 4000, я карту відразу в додатку заблокував потім мені прийшло повідомлення від форварда підтвердження зміни паролю і код і мене викидає з додатку. Подзвонив на гарячу лінію оставив заяву про шахрайські дії. Відновив доступ і там побачив що смс інформування було відключено. Що маю далі робити відразу кажу коди нікому не давав, ніхто не дзвонив щоб запитувати коди, крім того підтвердження на оплату було тільки одне яке відхилив інших не було, фінансовий номер користуюсь виключно для банків. Питання як могли списати кошти карткою ніколи ні де не користувався і ні на якому сайті не платив нею картка була тільки для тримання залишку коштів.