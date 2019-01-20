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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4881488248834884>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Мне тоже часто звонят, бывает по 7 раз на день, ведь не дозваниваются - добрые люди отметили их номера как спам и Гугл сам блокируют эти вызовы
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:00

  Rimlyanin1 написав:
Striker написав:Чуть ли не каждый день звонки от Форварда - то депозит, то кредит наличными. Уже начал сразу посылать и бросать трубку. Не нравится мне всё это. Вот эти обзвоны плюс частые проблемы с инет-банкингом.
На всякий случай вывел часть денег на Про-Запас.
Мне тоже часто звонят, бывает по 7 раз на день, ведь не дозваниваются - добрые люди отметили их номера как спам и Гугл сам блокируют эти вызовы


Мне также названивали по нескольку раз на день, добавил их номер в черный список. Вижу что вчера 5 заблокированных вызовов, 26 июня (в субботу!) 5 заблокированных, 25 июня - 5 заблокированных вызовов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:25

Злые вы все - мне на днях звонили с просьбой оценить, буду ли я рекомендовать банк. Я поставил высший балл :lol:

Я только Фагор в ЧС добавлял, но давно не беспокоит, гад...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

С номера 044 3000106 звонит робобаба, очень настойчиво. Поэтому не занёс в черный список
Но тоже звонит и отделение, узнаю по голосам, с предложениями кредита наличными.
Лично наблюдал, как в отделении ведётся прозвон.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:55

  lel написав:С номера 044 3000106 звонит робобаба, очень настойчиво. Поэтому не занёс в черный список
Но тоже звонит и отделение, узнаю по голосам, с предложениями кредита наличными.
Лично наблюдал, как в отделении ведётся прозвон.


так это все видели ) нашли чем хвастаться (с)

я вот наблюдал как предлагали взять кредит наличными и потом в след месяце отказаться, им для плана, понимаешь, нужно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте.
Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброго вечора, у мене вкрали гроші з карти які мої подальші дії вперше з цим штовхнувся, на гарячу лінію дзвонив зафіксували заявку, відразу кажу картами користуюсь давно про безпеку знаю коди ніякі не давав. Кажу історію у мене карта коко дебит з 15000 залишок за помилки вибачайте у мене паніка. Сьогодні в 17 годині прийшло повідомлення від форварда Ваш код ххх код дійсний ххх. нікому код не давав ніхто не дзвонив щоб запитувати код потім через декілька хвилин знову приходить код на всякий випадок зайшов в форвард онлайн на андроиді гроші на місці були і на всякий випадок поставив ліміт по карті на видачу готівки і на оплату 0. Потім в 20 годині приходить щоб підтвердити платіж EasyPay*Vodafon і відповідно відхилив дивлюсь на рахунку у мене 2300 і там є проведені 3 платежі EasyPay*Vodafon на 4500, 4200, 4000, я карту відразу в додатку заблокував потім мені прийшло повідомлення від форварда підтвердження зміни паролю і код і мене викидає з додатку. Подзвонив на гарячу лінію оставив заяву про шахрайські дії. Відновив доступ і там побачив що смс інформування було відключено. Що маю далі робити відразу кажу коди нікому не давав, ніхто не дзвонив щоб запитувати коди, крім того підтвердження на оплату було тільки одне яке відхилив інших не було, фінансовий номер користуюсь виключно для банків. Питання як могли списати кошти карткою ніколи ні де не користувався і ні на якому сайті не платив нею картка була тільки для тримання залишку коштів.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:57

rosstikf
співчуваю, дурна ситуйовіна

я б на вашому місці зразу заблокував картку в ІБ
і так - позвонив в гарячку

як варіант - може який шкідливий додаток попав на ваш телефон і крав дані
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:02

  MASolomko написав:Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.

Я в курсе. И в телефоне я сижу в полной версии. Другое дело, что я не хочу светить всем подряд себя и свои данные. И толку от того, что они там что-то посмотрят? Сотрудник банка разве виноват, что ему каждый день ставят в служебные обязанности прозванивать всех подряд? Я написал претензию, а представитель, если хочет, пусть передаёт куда надо. С такими методами работы банк уже начинает напрягать. Жена тоже постоянно жалуется, что ей постоянно наяривают. Так ещё одно и то же постоянно - "кредит наличными не желаете, депозит не хотите, а почему"? Буду добавлять в ЧС, уже достали просто, почти каждый день задрачивают.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:04

  greenozon написав:rosstikf
співчуваю, дурна ситуйовіна

я б на вашому місці зразу заблокував картку в ІБ
і так - позвонив в гарячку

як варіант - може який шкідливий додаток попав на ваш телефон і крав дані

Я відразу як прийшло підтвердити платіж картку заблокував але там вже на неї було 2400 грн. Мене найбільше цікаво як прийшов ці 3 платежа на таку сумму без ніякого підтвердження. Заявку на гарячу лінію залишив казали будуть розглядати завтра напевно піду в поліцію піду писати заяву.
rosstikf
 
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