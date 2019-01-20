RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4881488248834884

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:18

  rosstikf написав:
  greenozon написав:rosstikf
співчуваю, дурна ситуйовіна

я б на вашому місці зразу заблокував картку в ІБ
і так - позвонив в гарячку

як варіант - може який шкідливий додаток попав на ваш телефон і крав дані

Я відразу як прийшло підтвердити платіж картку заблокував але там вже на неї було 2400 грн. Мене найбільше цікаво як прийшов ці 3 платежа на таку сумму без ніякого підтвердження. Заявку на гарячу лінію залишив казали будуть розглядати завтра напевно піду в поліцію піду писати заяву.


лимита на оплату стояли на интренте оплату?
если стояли , то тогда карту вы засовывали в какие банкоматы или терминалы?? в родные или в прихвата или другие?

могли скопировать из банкомата.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4127
З нами з: 22.12.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:то тогда карту вы засовывали в какие банкоматы или терминалы?? в родные или в прихвата или другие?

ну написано же
  rosstikf написав:Питання як могли списати кошти карткою ніколи ні де не користувався і ні на якому сайті не платив нею картка була тільки для тримання залишку коштів
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:29

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:то тогда карту вы засовывали в какие банкоматы или терминалы?? в родные или в прихвата или другие?

ну написано же
  rosstikf написав:Питання як могли списати кошти карткою ніколи ні де не користувався і ні на якому сайті не платив нею картка була тільки для тримання залишку коштів


может быть недоговаривают.

Как ты спишешь с терминала тогда? логично что засовывал автор куда-то карту.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4127
З нами з: 22.12.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тоже интерисует оплата налога на недвижимость - гараж. В прошлом году оплата была Сибом через некст, 1% комис, 4(5-1)% кб. Вот и думаю
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 31.10.12
Подякував: 433 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:35

  proftpd66 написав:
  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:то тогда карту вы засовывали в какие банкоматы или терминалы?? в родные или в прихвата или другие?

ну написано же
  rosstikf написав:Питання як могли списати кошти карткою ніколи ні де не користувався і ні на якому сайті не платив нею картка була тільки для тримання залишку коштів


может быть недоговаривают.

Как ты спишешь с терминала тогда? логично что засовывал автор куда-то карту.


а без термінала що не можна платити?
дізнавшись 16 цифр + свв + дату
greenozon
 
Повідомлень: 11519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:Как ты спишешь с терминала тогда?

С какого терминала? Пополняли Vodafone через Easypay, если верить написанному.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:36

greenozon

лимит стоит по умолчанию 1000грн. Надо ждать автора. Менял ли он лимиты. И была ли операция по cvv или через терминал
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4127
З нами з: 22.12.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив. Бачив питання стосовно якщо була оплата десь картою, картка була тільки в монобанку для поповнення карти монобанк. Картою ніколи ніде не платив ні на яких сайтах карта була виключно для залишок на рахунку.
Востаннє редагувалось rosstikf в Чет 01 лип, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
rosstikf
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.03.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:38

  rosstikf написав:Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив.


0грн может быть означает безлимит. Надо было поставит 100грн.

Получается, что надо тогда снимать срочно с карт :?: ?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4127
З нами з: 22.12.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4881488248834884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, Vatsyk і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9576, 9577, 9578
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95770 11750316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 21:05
Flamingo
Банк Восток 1 ... 35, 36, 37
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
369 311043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 21:02
Oberon
Юнекс Банк 1 ... 282, 283, 284
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2834 157152
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 19:57
Raymond

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95771)
01.07.2021 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.