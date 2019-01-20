я б на вашому місці зразу заблокував картку в ІБ і так - позвонив в гарячку
як варіант - може який шкідливий додаток попав на ваш телефон і крав дані
Я відразу як прийшло підтвердити платіж картку заблокував але там вже на неї було 2400 грн. Мене найбільше цікаво як прийшов ці 3 платежа на таку сумму без ніякого підтвердження. Заявку на гарячу лінію залишив казали будуть розглядати завтра напевно піду в поліцію піду писати заяву.
лимита на оплату стояли на интренте оплату? если стояли , то тогда карту вы засовывали в какие банкоматы или терминалы?? в родные или в прихвата или другие?
Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив. Бачив питання стосовно якщо була оплата десь картою, картка була тільки в монобанку для поповнення карти монобанк. Картою ніколи ніде не платив ні на яких сайтах карта була виключно для залишок на рахунку.
Востаннє редагувалось rosstikf в Чет 01 лип, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
rosstikf написав:Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив.
0грн может быть означает безлимит. Надо было поставит 100грн.
Получается, что надо тогда снимать срочно с карт ?