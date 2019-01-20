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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:33
ROLF написав:
5.07 оплата на Амазон,9.07 повторное списание...звонок на горячку-первая оплата в блоке ,вернется через месяц....17го.эти проводки пропадают с выписки везде!!!,остаются только в истории операций в моб.приложении...,заява в отделении написана....ждемс...
это иногда делает так амзазон, что он блочит, а потом повторно списывает, а блок не успел возврастить
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:52
ROLF написав:5.07
оплата на Амазон,9.07
повторное списание...звонок на горячку-первая оплата в блоке ,вернется через месяц....17го.эти проводки пропадают с выписки везде!!!,остаются только в истории операций в моб.приложении...,заява в отделении написана....ждемс...
Вот те цыфры что выделены - это время или даты? Похоже на даты, но если июль то что - прошлый год? Или уже этот (былы в будущем?)
. Или оЧЕпятка и не июль а июнь?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:12
rosstikf написав:
Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив. Бачив питання стосовно якщо була оплата десь картою, картка була тільки в монобанку для поповнення карти монобанк. Картою ніколи ніде не платив ні на яких сайтах карта була виключно для залишок на рахунку.
Карта в моно была сохранена/привязана? У ПУМБы были мутные истории концы которой тянулись тоже к моно.
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