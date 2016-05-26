rosstikf написав:

Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив. Бачив питання стосовно якщо була оплата десь картою, картка була тільки в монобанку для поповнення карти монобанк. Картою ніколи ніде не платив ні на яких сайтах карта була виключно для залишок на рахунку.