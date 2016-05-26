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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4883488448854886>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:33

  ROLF написав:5.07 оплата на Амазон,9.07 повторное списание...звонок на горячку-первая оплата в блоке ,вернется через месяц....17го.эти проводки пропадают с выписки везде!!!,остаются только в истории операций в моб.приложении...,заява в отделении написана....ждемс...


это иногда делает так амзазон, что он блочит, а потом повторно списывает, а блок не успел возврастить
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:52

  ROLF написав:5.07 оплата на Амазон,9.07 повторное списание...звонок на горячку-первая оплата в блоке ,вернется через месяц....17го.эти проводки пропадают с выписки везде!!!,остаются только в истории операций в моб.приложении...,заява в отделении написана....ждемс...

Вот те цыфры что выделены - это время или даты? Похоже на даты, но если июль то что - прошлый год? Или уже этот (былы в будущем?) ;). Или оЧЕпятка и не июль а июнь?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:12

  rosstikf написав:Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив. Бачив питання стосовно якщо була оплата десь картою, картка була тільки в монобанку для поповнення карти монобанк. Картою ніколи ніде не платив ні на яких сайтах карта була виключно для залишок на рахунку.

Карта в моно была сохранена/привязана? У ПУМБы были мутные истории концы которой тянулись тоже к моно.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

vcy написав:
  rosstikf написав:Карта була в банкоматі вставлена тільки один раз в січні 2020 при отримані для записі пин кода на чип. В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку. Більше нічого не приходили, в 20 годині прийшло в додатку підтвердження на списання езипей відкрив додаток і відхилив списання і побачив що вже були проведенні 3 платежа відразу заблокував картку і подзвонив в банк. В цей час ще прийшло повідомлення з кодом для зміни паролю і мене викінули з акаунта, потім відновив доступ поставив інший паролі і зайшов в додаток і побачив що смс інформування було виключено я назад включив. Бачив питання стосовно якщо була оплата десь картою, картка була тільки в монобанку для поповнення карти монобанк. Картою ніколи ніде не платив ні на яких сайтах карта була виключно для залишок на рахунку.

Карта в моно была сохранена/привязана? У ПУМБы были мутные истории концы которой тянулись тоже к моно.
Карта в моно була прив'язана, але завжди коли поповнював моно з форварда треба було вставати свв код. Тут оплата була на сайті езипей звідки реквізити карти отримали не знаю, чого перші 3 платежі пройшли без підтвердження, а тільки на 4 прийшло пітвердження на списання теж не знаю. Написав звернення відправив на електрону пошту завтра піду в поліцію напишу заяву побачу що вийде в кінці.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 04:08

rosstikf

Вы спрашивали почему платеж прошел если было установлено 0? 0 это безлимит ???

У вас есть мастер пасс или google pay ? Водафон вы не используете?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 05:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

proftpd66 написав:rosstikf

Вы спрашивали почему платеж прошел если было установлено 0? 0 это безлимит ???

У вас есть мастер пасс или google pay ? Водафон вы не используете?
Немає у кого питати на гарячий ліній сказали заяву оформили і чекати на відповідь більше вони нічого не знають. Карточка є в гугл пей, але ніколи нею не платив крім неї є ще 11 інших карток. Карточка виза, в майстерпас не була прив'язана.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 05:14

Напомните пожалуйста. Оформил дебетку по рефералке, пополнил до 15000. Что-то ещё нужно делать, чтобы прилетели реф.бонусы?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 05:18

rosstikf
У вас андроид или iPhone?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 05:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

malinin007 написав:rosstikf
У вас андроид или iPhone?
Андроид на телефоні рут прав немає всі додатку які встановленні на телефоні тільки з гугл пей. Ніяких тем виверов та інших програм для відаленного доступу не встановлено. Ніхто не дзвонив ніяку інформацію не запитував. Крім цього банку в телефоні є ще додатки а банка, моно, приват, пумб, укрссибанк там все нармально.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

rosstikf написав:В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку.


А что с этими лимитами - нули остались или тоже изменились?
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