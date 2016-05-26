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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4883488448854886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Aps написав:
rosstikf написав:В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку.


А что с этими лимитами - нули остались или тоже изменились?
Стосовно лімітів не знаю, карта коли заблокована пункта про лімітів в додатку немає.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:36

  Flamingo написав:
  ROLF написав:5.07 оплата на Амазон,9.07 повторное списание...звонок на горячку-первая оплата в блоке ,вернется через месяц....17го.эти проводки пропадают с выписки везде!!!,остаются только в истории операций в моб.приложении...,заява в отделении написана....ждемс...

Вот те цыфры что выделены - это время или даты? Похоже на даты, но если июль то что - прошлый год? Или уже этот (былы в будущем?) ;). Или оЧЕпятка и не июль а июнь?



исправил)))
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:32

  malinin007 написав:Напомните пожалуйста. Оформил дебетку по рефералке, пополнил до 15000. Что-то ещё нужно делать, чтобы прилетели реф.бонусы?

Ничего
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:39

  rosstikf написав:
malinin007 написав:rosstikf
У вас андроид или iPhone?
Андроид на телефоні рут прав немає всі додатку які встановленні на телефоні тільки з гугл пей. Ніяких тем виверов та інших програм для відаленного доступу не встановлено. Ніхто не дзвонив ніяку інформацію не запитував. Крім цього банку в телефоні є ще додатки а банка, моно, приват, пумб, укрссибанк там все нармально.

Я 30 июня тоже удивился когда получилось стянуть ПУМБом с карты Форварда без кода подтверждения Форварда.
velvet
 
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  #<1 ... 4883488448854886
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