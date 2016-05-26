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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 05:48
malinin007 написав:rosstikf
У вас андроид или iPhone?
Андроид на телефоні рут прав немає всі додатку які встановленні на телефоні тільки з гугл пей. Ніяких тем виверов та інших програм для відаленного доступу не встановлено. Ніхто не дзвонив ніяку інформацію не запитував. Крім цього банку в телефоні є ще додатки а банка, моно, приват, пумб, укрссибанк там все нармально.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:01
rosstikf написав:В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку.
А что с этими лимитами - нули остались или тоже изменились?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:05
Aps написав:
rosstikf написав:В 18 годині після того як прийшло 2 смс з кодом зайшов в додаток гроші на карті були і зайшов в ліміт і на всякий випадок постави 0 на видачу коштів та 0 на безготівкові розрахунки і вийшов з додатку.
А что с этими лимитами - нули остались или тоже изменились?
Стосовно лімітів не знаю, карта коли заблокована пункта про лімітів в додатку немає.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:36
Flamingo написав: ROLF написав:5.07
оплата на Амазон,9.07
повторное списание...звонок на горячку-первая оплата в блоке ,вернется через месяц....17го.эти проводки пропадают с выписки везде!!!,остаются только в истории операций в моб.приложении...,заява в отделении написана....ждемс...
Вот те цыфры что выделены - это время или даты? Похоже на даты, но если июль то что - прошлый год? Или уже этот (былы в будущем?)
. Или оЧЕпятка и не июль а июнь?
исправил)))
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:32
malinin007 написав:
Напомните пожалуйста. Оформил дебетку по рефералке, пополнил до 15000. Что-то ещё нужно делать, чтобы прилетели реф.бонусы?
Ничего
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:39
rosstikf написав:
malinin007 написав:rosstikf
У вас андроид или iPhone?
Андроид на телефоні рут прав немає всі додатку які встановленні на телефоні тільки з гугл пей. Ніяких тем виверов та інших програм для відаленного доступу не встановлено. Ніхто не дзвонив ніяку інформацію не запитував. Крім цього банку в телефоні є ще додатки а банка, моно, приват, пумб, укрссибанк там все нармально.
Я 30 июня тоже удивился когда получилось стянуть ПУМБом с карты Форварда без кода подтверждения Форварда.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:04
rosstikf написав:Стосовно лімітів не знаю, карта коли заблокована пункта про лімітів в додатку немає.
Могу конечно ошибаться, но вроде сообщения где пишется что "код дийсный до" приходят когда устанавливается приложение.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:13
Aps написав:
rosstikf написав:Стосовно лімітів не знаю, карта коли заблокована пункта про лімітів в додатку немає.
Могу конечно ошибаться, но вроде сообщения где пишется что "код дийсный до" приходят когда устанавливается приложение.
Может и тогда, когда устанавливается приложение, но точно не только тогда. У меня 20 таких сообщений, хотя я устанавливал приложение только раз. Последнее такое сообщение от 31.01.2021, так что я уже не помню, что я тогда делал.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:12
ingtrans написав: Aps написав:
rosstikf написав:Стосовно лімітів не знаю, карта коли заблокована пункта про лімітів в додатку немає.
Могу конечно ошибаться, но вроде сообщения где пишется что "код дийсный до" приходят когда устанавливается приложение.
Может и тогда, когда устанавливается приложение, но точно не только тогда. У меня 20 таких сообщений, хотя я устанавливал приложение только раз. Последнее такое сообщение от 31.01.2021, так что я уже не помню, что я тогда делал.
Ще приходять такі коди при зміні користувача у додатку Форварда, та й певно при повному виході і вході...
А що товариство скаже про зміну тарифу на зняття власної готівки з кредитної КОКОхи? У мене вчора +4% заблокувало, навіть кредліміт зачепило, стерво, хоча знімав кількома заходами рівно стільки, скільки мав на картці своїх. Після чого СЕПом одразу загасився, але тепер непевно себе якось відчуваю...
Доречі, при р2р 4% не додаються наразі.
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