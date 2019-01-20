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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:22
Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).
Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
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kreuz
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:49
Что-то Форвард стал совсем не интересным по кэшбеку с его 1% по супермаркетам и другими малоинтересными предложениями.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:57
Та вообще беда с кешбеками на Форварде. Карта на полке уже 2 месяца. Слышите, офпред? Надо шото решать.
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malinin007
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:51
Striker написав: MASolomko написав:
Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.
Я в курсе. И в телефоне я сижу в полной версии. Другое дело, что я не хочу светить всем подряд себя и свои данные. И толку от того, что они там что-то посмотрят? Сотрудник банка разве виноват, что ему каждый день ставят в служебные обязанности прозванивать всех подряд? Я написал претензию, а представитель, если хочет, пусть передаёт куда надо. С такими методами работы банк уже начинает напрягать. Жена тоже постоянно жалуется, что ей постоянно наяривают. Так ещё одно и то же постоянно - "кредит наличными не желаете, депозит не хотите, а почему"? Буду добавлять в ЧС, уже достали просто, почти каждый день задрачивают.
Добрый день! Коллеги поставят ваш номер в стоп-лист, чтобы вас не беспокоить навязчивыми звонками. Я хоть и сотрудник банка, но тоже человек
пользующийся услугами, в т.ч. банковскими
Хорошего дня!
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Support BForward
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