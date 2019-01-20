Striker написав:

MASolomko написав: Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения. Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.

Я в курсе. И в телефоне я сижу в полной версии. Другое дело, что я не хочу светить всем подряд себя и свои данные. И толку от того, что они там что-то посмотрят? Сотрудник банка разве виноват, что ему каждый день ставят в служебные обязанности прозванивать всех подряд? Я написал претензию, а представитель, если хочет, пусть передаёт куда надо. С такими методами работы банк уже начинает напрягать. Жена тоже постоянно жалуется, что ей постоянно наяривают. Так ещё одно и то же постоянно - "кредит наличными не желаете, депозит не хотите, а почему"? Буду добавлять в ЧС, уже достали просто, почти каждый день задрачивают.