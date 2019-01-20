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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4884488548864887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).

Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.

От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:49

Что-то Форвард стал совсем не интересным по кэшбеку с его 1% по супермаркетам и другими малоинтересными предложениями.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Та вообще беда с кешбеками на Форварде. Карта на полке уже 2 месяца. Слышите, офпред? Надо шото решать.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:51

  Striker написав:
  MASolomko написав:Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.

Я в курсе. И в телефоне я сижу в полной версии. Другое дело, что я не хочу светить всем подряд себя и свои данные. И толку от того, что они там что-то посмотрят? Сотрудник банка разве виноват, что ему каждый день ставят в служебные обязанности прозванивать всех подряд? Я написал претензию, а представитель, если хочет, пусть передаёт куда надо. С такими методами работы банк уже начинает напрягать. Жена тоже постоянно жалуется, что ей постоянно наяривают. Так ещё одно и то же постоянно - "кредит наличными не желаете, депозит не хотите, а почему"? Буду добавлять в ЧС, уже достали просто, почти каждый день задрачивают.


Добрый день! Коллеги поставят ваш номер в стоп-лист, чтобы вас не беспокоить навязчивыми звонками. Я хоть и сотрудник банка, но тоже человек :D пользующийся услугами, в т.ч. банковскими :wink: Хорошего дня!
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:

система | платеж 100 грн | платеж 1000 грн
Герц | 107 | 1020
Ликпей | 102 | 1010
Ipay | 106.04 | 1024.41
City24 | 106 | 1024
EasyPay | 105 | 1020
Portmone| 106 | 1024
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:07

Деньги с карты на карту идут 3дня

перечислил через мобильное приложение 4900грн со своей карты форварда, на свою же в приват. Прошло 2 часа, деньги на карте списались, но на приват не пришли. Позвонил в поддержку, там обрадовали, что деньги с карты на карту идут 3 дня!!!! На 4-й вернутся, если не удалось совершить платёж. Наверное деньги на черепахе везут.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:

Интерестно еще ЗНАТь какой МСС рисует отот ваш хабинет(мерчант)
Небойсь 6012, дарма шо налоги то :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:37

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, как правильнее сделать, чтобы оформить за один заход коко-дебит и коко-пенс, и по обоим получить кешбек?
1. Подтвердить одну рефералку, и оформить 2 карты - и бонус будет за обе карты
2. Нужно подтвердить 2 рефералки

Ответ представителя КЦ: Оформить заявку по одной рефке на одну конкретную карту, после отзвона из КЦ подтвердить , что вы таки собираетесь оформлять карту и после этого оформить еще одну заявку на вторую карту и снова ждать звонок из КЦ. Перезванивают не всегда сразу, бывает на след. день или через день, по-этому лучше процедуру начинать в начале недели (ИМХО). Бонус будет за обе карты. В отделении при оформлении сказать, что две карты вы оформляете по рефкам.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...


Мне уже напахло на гривен 400
нарисовали комисс по кредитному договору, хотя карта с нулевим кредитним лимитом.
Создали заявку.
Goodman
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