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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:22
Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).
Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
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kreuz
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:49
Что-то Форвард стал совсем не интересным по кэшбеку с его 1% по супермаркетам и другими малоинтересными предложениями.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:57
Та вообще беда с кешбеками на Форварде. Карта на полке уже 2 месяца. Слышите, офпред? Надо шото решать.
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malinin007
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:51
Striker написав: MASolomko написав:
Это официальный представитель банка здесь. В мобильной версии форума это никак не заметить, но в веб-версии — сообщения выделены на другом фоне. Администрация следят за темами, чтобы неизвестно кто не занимался вопросами поддержки и сопровождения.
Я в курсе. И в телефоне я сижу в полной версии. Другое дело, что я не хочу светить всем подряд себя и свои данные. И толку от того, что они там что-то посмотрят? Сотрудник банка разве виноват, что ему каждый день ставят в служебные обязанности прозванивать всех подряд? Я написал претензию, а представитель, если хочет, пусть передаёт куда надо. С такими методами работы банк уже начинает напрягать. Жена тоже постоянно жалуется, что ей постоянно наяривают. Так ещё одно и то же постоянно - "кредит наличными не желаете, депозит не хотите, а почему"? Буду добавлять в ЧС, уже достали просто, почти каждый день задрачивают.
Добрый день! Коллеги поставят ваш номер в стоп-лист, чтобы вас не беспокоить навязчивыми звонками. Я хоть и сотрудник банка, но тоже человек
пользующийся услугами, в т.ч. банковскими
Хорошего дня!
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Support BForward
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:32
Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:
система | платеж 100 грн | платеж 1000 грн
Герц | 107 | 1020
Ликпей | 102 | 1010
Ipay | 106.04 | 1024.41
City24 | 106 | 1024
EasyPay | 105 | 1020
Portmone| 106 | 1024
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cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:07
перечислил через мобильное приложение 4900грн со своей карты форварда, на свою же в приват. Прошло 2 часа, деньги на карте списались, но на приват не пришли. Позвонил в поддержку, там обрадовали, что деньги с карты на карту идут 3 дня!!!! На 4-й вернутся, если не удалось совершить платёж. Наверное деньги на черепахе везут.
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klokol
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:28
cohan написав:
Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:
Интерестно еще ЗНАТь какой МСС рисует отот ваш хабинет(мерчант)
Небойсь 6012, дарма шо налоги то
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Amethyst
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:37
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, как правильнее сделать, чтобы оформить за один заход коко-дебит и коко-пенс, и по обоим получить кешбек?
1. Подтвердить одну рефералку, и оформить 2 карты - и бонус будет за обе карты
2. Нужно подтвердить 2 рефералки
Ответ представителя КЦ: Оформить заявку по одной рефке на одну конкретную карту, после отзвона из КЦ подтвердить , что вы таки собираетесь оформлять карту и после этого оформить еще одну заявку на вторую карту и снова ждать звонок из КЦ. Перезванивают не всегда сразу, бывает на след. день или через день, по-этому лучше процедуру начинать в начале недели (ИМХО). Бонус будет за обе карты. В отделении при оформлении сказать, что две карты вы оформляете по рефкам.
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Golf_streem
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:07
kreuz написав:
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
Мне уже напахло на гривен 400
нарисовали комисс по кредитному договору, хотя карта с нулевим кредитним лимитом.
Создали заявку.
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Goodman
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