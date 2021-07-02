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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:06
Amethyst написав: cohan написав:
Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:
Интерестно еще ЗНАТь какой МСС рисует отот ваш хабинет(мерчант)
Небойсь 6012, дарма шо налоги то
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:07
Goodman написав: kreuz написав:
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
Мне уже напахло на гривен 400
нарисовали комисс по кредитному договору, хотя карта с нулевим кредитним лимитом.
Создали заявку.
ну кто же за свои на кредитке тренируется?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:40
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
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malinin007
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:23
malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
сумма на карте уменьшилась или только в выписке ошибочное списание?
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novichok
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:24
malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
Чиніть шкандаль шоб вернули взад.
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