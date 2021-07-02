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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4885488648874888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:06

  Amethyst написав:
  cohan написав:Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:

Интерестно еще ЗНАТь какой МСС рисует отот ваш хабинет(мерчант)
Небойсь 6012, дарма шо налоги то :mrgreen:


9311
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:07

  Goodman написав:
  kreuz написав:От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...


Мне уже напахло на гривен 400
нарисовали комисс по кредитному договору, хотя карта с нулевим кредитним лимитом.
Создали заявку.


ну кто же за свои на кредитке тренируется?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!

В выписке значится как

Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:23

  malinin007 написав:Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!

В выписке значится как

Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.

сумма на карте уменьшилась или только в выписке ошибочное списание?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:24

  malinin007 написав:Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!

В выписке значится как

Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.

Чиніть шкандаль шоб вернули взад.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 4885488648874888
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