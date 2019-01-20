|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:06
Amethyst написав: cohan написав:
Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:
Интерестно еще ЗНАТь какой МСС рисует отот ваш хабинет(мерчант)
Небойсь 6012, дарма шо налоги то
9311
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2122
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:07
Goodman написав: kreuz написав:
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
Мне уже напахло на гривен 400
нарисовали комисс по кредитному договору, хотя карта с нулевим кредитним лимитом.
Создали заявку.
ну кто же за свои на кредитке тренируется?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2122
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:40
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:23
malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
сумма на карте уменьшилась или только в выписке ошибочное списание?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:24
malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
Чиніть шкандаль шоб вернули взад.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37653
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:41
cohan написав: Amethyst написав: cohan написав:
Кому интересно по налогам из cabinet tax gov ua расклад такой:
Интерестно еще ЗНАТь какой МСС рисует отот ваш хабинет(мерчант)
Небойсь 6012, дарма шо налоги то
9311
Ну всьоо, есть вар-т сэкономить на 0й деклар-и 7%
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:47
novichok написав:
сумма на карте уменьшилась или только в выписке ошибочное списание?
Сумма уменьшилась, конечно.
Горячка говорит сняли згидно банковского распоряжения за какое-то ошибочное зарахування. Но у меня никаких ошибочных зарахувань не было, всё исключительно своё. Просрочек по кредитке не было.
Скандал чиню, в телеге написал, на горячку звонил, офрпеду на форуме написал, но сегодня пятница вечер, тут минимум в понедельник будет что-то ясно.
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:43
kreuz написав:
Можливо, це Ви ще легко відбулися, побачимо, як у мене вийде...
Аха. Можливо...., все что нажито непосильним трудом отдай дяди.
Пожалуйста , все пересмотрите выписку за Июнь 2021.
Могут быть проблемы.
ОФФПРЕДУ - пожалуйста разберитесь в своей кухне .
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4626
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:07
Подскажите, если есть две дебетные карты: КОКО и пенсионная, какой максимальный кешбек можно получить за месяц - 300 грн или 600 грн ?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:11
Oktawa написав:
Подскажите, если есть две дебетные карты: КОКО и пенсионная, какой максимальный кешбек можно получить за месяц - 300 грн или 600 грн ?
на каждой по 300
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|95831
|11765319
|
П'ят 02 лип, 2021 21:28
Shaman
|
|2838
|158342
|
П'ят 02 лип, 2021 21:09
la9
|
|382
|313419
|
|