Goodman Вот с сайта расчет обслуживания кредитного лимита. Исходние условия - кредитний лимит 0,00
С какого пальца можно било висосать мне плату за лимит? Галиматья галимая. Заникали бабло, потом позичать очи у собаки.... ой извините. Чтобы Вам так зарплату платили, как Вы работаете. Неуки. Езжайте на Польшу клубнику собирать, там поляк быстро в чувство приведет за работу.
Goodman написав:Goodman Вот с сайта расчет обслуживания кредитного лимита. Исходние условия - кредитний лимит 0,00
С какого пальца можно било висосать мне плату за лимит? Галиматья галимая. Заникали бабло, потом позичать очи у собаки.... ой извините. Чтобы Вам так зарплату платили, как Вы работаете. Неуки. Езжайте на Польшу клубнику собирать, там поляк быстро в чувство приведет за работу.
думал, вы неудачно окешбечились ну а в целом тут подгуливает статистика, конечно
При будь-якій зміні лімітів у мобільному додатку на Android користувача лякає такий pop-up: Встановлюючи ліміт, я намагаюсь зменшити ризики, а додаток стверджує, ніби я тим підтверджую, що не матиму претензіі до банку в разі несанкціонованого списання коштів. Звучить, наче я збільшую ризик порівняно з лімітами по-замовченню, навіть якщо ставлю ліміт 0.01грн. Де ж тут логіка?
Логика в том, что если вы измените лимит в ноль, например, заподозрив скомпрометированные данные карты вместо связи с горячкой банка и блокировкой карты, банк начнет настаивать что сами виноваты. Поэтому я лимиты то и не трогаю в Форварде.
wildlynx написав:При будь-якій зміні лімітів у мобільному додатку на Android користувача лякає такий pop-up: Встановлюючи ліміт, я намагаюсь зменшити ризики, а додаток стверджує, ніби я тим підтверджую, що не матиму претензіі до банку в разі несанкціонованого списання коштів. Звучить, наче я збільшую ризик порівняно з лімітами по-замовченню, навіть якщо ставлю ліміт 0.01грн. Де ж тут логіка?
Slx написав:Логика в том, что если вы измените лимит в ноль, например, заподозрив скомпрометированные данные карты вместо связи с горячкой банка и блокировкой карты, банк начнет настаивать что сами виноваты. Поэтому я лимиты то и не трогаю в Форварде.
В том-то и дело, что не вместо связи с горячкой, а для профилактики, чтобы в ситуации неожиданной компроментации деньги не увели. Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.