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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4886488748884889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:ну кто же за свои на кредитке тренируется?

Кредитний лимит 0,00.

Вот инфо прямо с сайта:

• зняття готівки:

0% за власні кошти
4% + 5 грн за кредитні кошти

• переказ готівки:

0% за власні кошти
4% + 5 грн за кредитні кошти

• 8,5%* на позитивний залишок коштів від 100 грн.;

• 0% за конвертацію;

Где тут и на чем я мог "натренироваться"????
Везде все по нулях за власні кошти. ПО НУЛЯХ,
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:35

Goodman Вот с сайта расчет обслуживания кредитного лимита.
Исходние условия - кредитний лимит 0,00

Зображення

С какого пальца можно било висосать мне плату за лимит?
Галиматья галимая.
Заникали бабло, потом позичать очи у собаки.... ой извините.
Чтобы Вам так зарплату платили, как Вы работаете. Неуки.
Езжайте на Польшу клубнику собирать, там поляк быстро в чувство приведет за работу.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:37

  Oktawa написав:Подскажите, если есть две дебетные карты: КОКО и пенсионная, какой максимальный кешбек можно получить за месяц - 300 грн или 600 грн ?


600 * 0,805, уже получено
кредитку ближе к концу месяца отоварим
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:41

  Goodman написав:Goodman Вот с сайта расчет обслуживания кредитного лимита.
Исходние условия - кредитний лимит 0,00

Зображення

С какого пальца можно било висосать мне плату за лимит?
Галиматья галимая.
Заникали бабло, потом позичать очи у собаки.... ой извините.
Чтобы Вам так зарплату платили, как Вы работаете. Неуки.
Езжайте на Польшу клубнику собирать, там поляк быстро в чувство приведет за работу.


думал, вы неудачно окешбечились
ну а в целом тут подгуливает статистика, конечно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:07

  cohan написав:
  Oktawa написав:Подскажите, если есть две дебетные карты: КОКО и пенсионная, какой максимальный кешбек можно получить за месяц - 300 грн или 600 грн ?


600 * 0,805, уже получено
кредитку ближе к концу месяца отоварим

Не налоги случайно оплачивали?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:20

Додаток Forward лякає при зміні лімітів

При будь-якій зміні лімітів у мобільному додатку на Android користувача лякає такий pop-up:
Зображення Встановлюючи ліміт, я намагаюсь зменшити ризики, а додаток стверджує, ніби я тим підтверджую, що не матиму претензіі до банку в разі несанкціонованого списання коштів. Звучить, наче я збільшую ризик порівняно з лімітами по-замовченню, навіть якщо ставлю ліміт 0.01грн. Де ж тут логіка?
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:41

  Oktawa написав:
  cohan написав:
  Oktawa написав:Подскажите, если есть две дебетные карты: КОКО и пенсионная, какой максимальный кешбек можно получить за месяц - 300 грн или 600 грн ?


600 * 0,805, уже получено
кредитку ближе к концу месяца отоварим

Не налоги случайно оплачивали?


налоги
см. мой пост выше как выгоднее всего
ЕСВ затарился до конца года :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 00:21

Логика в том, что если вы измените лимит в ноль, например, заподозрив скомпрометированные данные карты вместо связи с горячкой банка и блокировкой карты, банк начнет настаивать что сами виноваты.
Поэтому я лимиты то и не трогаю в Форварде.
  wildlynx написав:При будь-якій зміні лімітів у мобільному додатку на Android користувача лякає такий pop-up:
Встановлюючи ліміт, я намагаюсь зменшити ризики, а додаток стверджує, ніби я тим підтверджую, що не матиму претензіі до банку в разі несанкціонованого списання коштів. Звучить, наче я збільшую ризик порівняно з лімітами по-замовченню, навіть якщо ставлю ліміт 0.01грн. Де ж тут логіка?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 00:37

  Slx написав:Логика в том, что если вы измените лимит в ноль, например, заподозрив скомпрометированные данные карты вместо связи с горячкой банка и блокировкой карты, банк начнет настаивать что сами виноваты.
Поэтому я лимиты то и не трогаю в Форварде.


В том-то и дело, что не вместо связи с горячкой, а для профилактики, чтобы в ситуации неожиданной компроментации деньги не увели. Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.
wildlynx
 
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