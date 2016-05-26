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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:47
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55
wildlynx написав:
Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.
Ліміт в 0 ставити не можна, для багатьох систем це означає безліміт(це дуже добре видно в ІБ ощАду та Сіми)
Ставте 0,1 чи 1грн.
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KVV
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