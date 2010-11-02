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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4887488848894890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

В пн
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55

  wildlynx написав: Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.

Ліміт в 0 ставити не можна, для багатьох систем це означає безліміт(це дуже добре видно в ІБ ощАду та Сіми)

Ставте 0,1 чи 1грн.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:38

Форвард раздает халявные деньги. :lol: Отправил р2р на Альфу, потом вылезло, что платеж отклонён, деньги на Пенсионку вернулись, но на Альфу дошли и до сих пор там числятся. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:54

  Striker написав:Форвард раздает халявные деньги. :lol: Отправил р2р на Альфу, потом вылезло, что платеж отклонён, деньги на Пенсионку вернулись, но на Альфу дошли и до сих пор там числятся. :lol:

Это скорее всего глюк альфы (или даже МПС). У меня так было когда я отсылал деньги с мони. Я деньги тогда и с мони и с альфы оперативно вывел, а через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил. Так будет и у вас. Не сумлевайтесь. На аллу деньги в реале не дошли и не дойдут. И когда спустя некоторое время они не получат от МПС подтверждение зачисления - там появится минус. Ловите его. Но деньгами пока можно пользоваться
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:59

  Flamingo написав:Это скорее всего глюк альфы (или даже МПС). У меня так было когда я отсылал деньги с мони. Я деньги тогда и с мони и с альфы оперативно вывел, а через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил. Так будет и у вас. Не сумлевайтесь. На аллу деньги в реале не дошли и не дойдут. И когда спустя некоторое время они не получат от МПС подтверждение зачисления - там появится минус. Ловите его.

Понял, спасибо.
  Flamingo написав:Но деньгами пока можно пользоваться

Уже. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:21

  Striker написав:
  Flamingo написав:Это скорее всего глюк альфы (или даже МПС). У меня так было когда я отсылал деньги с мони. Я деньги тогда и с мони и с альфы оперативно вывел, а через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил. Так будет и у вас. Не сумлевайтесь. На аллу деньги в реале не дошли и не дойдут. И когда спустя некоторое время они не получат от МПС подтверждение зачисления - там появится минус. Ловите его.

Понял, спасибо.
  Flamingo написав:Но деньгами пока можно пользоваться

Уже. :)

Траплялося і в мене подібне. З ПУМБа штовхав р2р дружині, але щось забагало, переказ наче не пішов, тому я гроші штовхнув уже собі й отримав їх у Моні, ну й у вус не дув, нічого не підозрюючи. А через кілька днів з дружиною раптом побачили, що вона той перший переказ все ж отримала. Ще через кілька днів ПУМБ вдруге списав його та й годі. Отаке буває...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:39

  Flamingo написав:через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил

Зачем ?
Или сумма пустяковая ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:59

  mustbe написав:
  Flamingo написав:через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил

Зачем ?
Или сумма пустяковая ?


от Аллы всего можно ожидать :mrgreen: :mrgreen: пан перестрахувався, я тоже на его месте сделал бы
cohan
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