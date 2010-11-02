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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:47
В пн
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Boundless
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55
wildlynx написав:
Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.
Ліміт в 0 ставити не можна, для багатьох систем це означає безліміт(це дуже добре видно в ІБ ощАду та Сіми)
Ставте 0,1 чи 1грн.
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KVV
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:38
Форвард раздает халявные деньги.
Отправил р2р на Альфу, потом вылезло, что платеж отклонён, деньги на Пенсионку вернулись, но на Альфу дошли и до сих пор там числятся.
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Striker
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:54
Striker написав:
Форвард раздает халявные деньги.
Отправил р2р на Альфу, потом вылезло, что платеж отклонён, деньги на Пенсионку вернулись, но на Альфу дошли и до сих пор там числятся.
Это скорее всего глюк альфы (или даже МПС). У меня так было когда я отсылал деньги с мони. Я деньги тогда и с мони и с альфы оперативно вывел, а через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил. Так будет и у вас. Не сумлевайтесь. На аллу деньги в реале не дошли и не дойдут. И когда спустя некоторое время они не получат от МПС подтверждение зачисления - там появится минус. Ловите его. Но деньгами пока можно пользоваться
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Flamingo
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:59
Flamingo написав:
Это скорее всего глюк альфы (или даже МПС). У меня так было когда я отсылал деньги с мони. Я деньги тогда и с мони и с альфы оперативно вывел, а через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил. Так будет и у вас. Не сумлевайтесь. На аллу деньги в реале не дошли и не дойдут. И когда спустя некоторое время они не получат от МПС подтверждение зачисления - там появится минус. Ловите его.
Понял, спасибо.
Flamingo написав:
Но деньгами пока можно пользоваться
Уже.
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Striker
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:21
Striker написав: Flamingo написав:
Это скорее всего глюк альфы (или даже МПС). У меня так было когда я отсылал деньги с мони. Я деньги тогда и с мони и с альфы оперативно вывел, а через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил. Так будет и у вас. Не сумлевайтесь. На аллу деньги в реале не дошли и не дойдут. И когда спустя некоторое время они не получат от МПС подтверждение зачисления - там появится минус. Ловите его.
Понял, спасибо.
Flamingo написав:
Но деньгами пока можно пользоваться
Уже.
Траплялося і в мене подібне. З ПУМБа штовхав р2р дружині, але щось забагало, переказ наче не пішов, тому я гроші штовхнув уже собі й отримав їх у Моні, ну й у вус не дув, нічого не підозрюючи. А через кілька днів з дружиною раптом побачили, що вона той перший переказ все ж отримала. Ще через кілька днів ПУМБ вдруге списав його та й годі. Отаке буває...
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:39
Flamingo написав:
через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил
Зачем ?
Или сумма пустяковая ?
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mustbe
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Додано: Суб 03 лип, 2021 13:59
mustbe написав: Flamingo написав:
через неделю алла загнала пакетку в минус. Благо за овер по пакеткам алла не жарит. Но потом я оперативно минус загасил
Зачем ?
Или сумма пустяковая ?
от Аллы всего можно ожидать
пан перестрах
увався, я тоже на его месте сделал бы
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cohan
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