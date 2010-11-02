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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:49
kreuz написав:
Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).
Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
Не понял. Если залить сейчас на кредитку свои - получится их снять потом без комиссии сразу под 0, оставив одни кредитные или нет?
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