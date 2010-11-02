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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4888488948904891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:49

  kreuz написав:Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).

Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.

От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...

Не понял. Если залить сейчас на кредитку свои - получится их снять потом без комиссии сразу под 0, оставив одни кредитные или нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon, в текущих тарифах указано, что снятие собственных средств бесплатно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Не понял

мне нарисовало комиссию за снятие в банкомате собственние средства.
Комиссию рисануло с 30*06 на 01*07.
Смотрел в приложении все операции по снятию - везде стоит , без комиссии.
Горячка сказала , типа вернется. типа не вернулось. жду понедельника.
рукопопие перемудрили . а горячка не в курсе даже основних свойств продуктов.
СОВЕТУЮ КАЖДОМУ посмотреть виписку за июнь 02-06....02-07. Могут бить хомути.
Хомути по деньгам , Ваши деньги уже не Ваши, болтаются непонятно где,
никто ничего не знает и в начислении %% на остаток не участвуют.
Большевизм.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

За полгода беспроблемного пользования картой КоКо Дебит вдруг впервые списали 15 грн за пользование. При наличии на счетах овермного. Написал в поддержку. Стандартная отписка про рассмотрим-отпишемся. Посмотрим. Жду понедельника, когда люди в офисы придут.
nozorrog
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:00

  KVV написав:
  wildlynx написав: Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.

Ліміт в 0 ставити не можна, для багатьох систем це означає безліміт(це дуже добре видно в ІБ ощАду та Сіми)

Ставте 0,1 чи 1грн.


Так, саме це мав на увазі. 0.01грн теж можна.
wildlynx
 
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