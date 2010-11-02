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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:49
kreuz написав:
Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).
Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
Не понял. Если залить сейчас на кредитку свои - получится их снять потом без комиссии сразу под 0, оставив одни кредитные или нет?
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Vorlon
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:16
Vorlon, в текущих тарифах указано, что снятие собственных средств бесплатно.
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MASolomko
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:29
Vorlon написав:
Не понял
мне нарисовало комиссию за снятие в банкомате собственние средства.
Комиссию рисануло с 30*06 на 01*07.
Смотрел в приложении все операции по снятию - везде стоит , без комиссии.
Горячка сказала , типа вернется. типа не вернулось. жду понедельника.
рукопопие перемудрили . а горячка не в курсе даже основних свойств продуктов.
СОВЕТУЮ КАЖДОМУ посмотреть виписку за июнь 02-06....02-07. Могут бить хомути.
Хомути по деньгам , Ваши деньги уже не Ваши, болтаются непонятно где,
никто ничего не знает и в начислении %% на остаток не участвуют.
Большевизм.
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Goodman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 22:39
За полгода беспроблемного пользования картой КоКо Дебит вдруг впервые списали 15 грн за пользование. При наличии на счетах овермного. Написал в поддержку. Стандартная отписка про рассмотрим-отпишемся. Посмотрим. Жду понедельника, когда люди в офисы придут.
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nozorrog
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Додано: Суб 03 лип, 2021 23:00
KVV написав: wildlynx написав:
Например, я не собираюсь снимать нал с кредитки - зачем держать на ней лимит снятия налички больше нуля? Лимиты для того и ставят, чтобы отсечь заведомо "левые" операции.
Ліміт в 0 ставити не можна, для багатьох систем це означає безліміт(це дуже добре видно в ІБ ощАду та Сіми)
Ставте 0,1 чи 1грн.
Так, саме це мав на увазі. 0.01грн теж можна.
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wildlynx
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Додано: Нед 04 лип, 2021 08:40
malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
В продолжение темы.
Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день. На Моно они благополучно зашли и были успешно оприходованы.
Интересно как это может быть связано?
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malinin007
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Додано: Нед 04 лип, 2021 08:51
malinin007 написав:
Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день.
А общая сумма по выписке сходится с учетом двойного или одинарного списания?
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ingtrans
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Додано: Нед 04 лип, 2021 08:53
malinin007 написав: malinin007 написав:
Эта банка творит полнейший беспредел!
Сейчас обнаружил на пенсионке списание 3280 грн - Iншi списання та комiсii" Горячка ничего вразумительного сказать не может. Это полнейшая дичь!
В выписке значится как
Переказ грошових
коштів СЗ No15/1-341
від "25" червня 2021 р.
В продолжение темы.
Прошерстил выписку за всю историю пользования картой, было 18.06 выкинуто с пенсионки Форвард на мою же Моно р2р 3280 грн, успешно в 18-59. по выписке прошло в тот же день. На Моно они благополучно зашли и были успешно оприходованы.
Интересно как это может быть связано?
Видимо есть массовый баг.
На днях знокомому звонили, спрашивали "был ли успешным платёж" (тянули на альфу)
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 04 лип, 2021 08:53
ingtrans написав:
А общая сумма по выписке сходится с учетом двойного или одинарного списания?
Не сходится на 3280 грн. Если бы сходилась, то и вопросов бы не было. Специально сейчас пересчитал вручную.
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malinin007
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Додано: Нед 04 лип, 2021 09:23
Вкладчик1234 написав:
Видимо есть массовый баг.
Ладно бы задвоился перевод и такими же атрибутами, я бы еще мог списать на баг, а тут явно ручное списание по какой-то банковской служебной записке. Это не нормально вдвойне!
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malinin007
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