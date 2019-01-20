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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49
Форвард уже реально начинает напрягать. Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом
800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927
Это шо уже лумумба забанила форвард?
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malinin007
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