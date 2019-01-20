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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4889489048914892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард уже реально начинает напрягать. Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом

800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927

Это шо уже лумумба забанила форвард?
malinin007
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  #<1 ... 4889489048914892
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