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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49
Форвард уже реально начинает напрягать. Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом
800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927
Это шо уже лумумба забанила форвард?
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malinin007
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:09
а карта форварда не заблокирована случайно ?
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lamal
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40
lamal написав:
а карта форварда не заблокирована случайно ?
да нет, конечно. Иначе Пумб бы такую транзакцию не видел. Тут не принимает именно пумба. Что за кредитка?
Но не понятно зачем толкать Скунсом? Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
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Flamingo
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:53
Flamingo написав:
Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
Давайте говорить более универсально и толерантно: не "аппкой", а "сервисом" )
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mustbe
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:35
Flamingo
Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.
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malinin007
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