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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4889489048914892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард уже реально начинает напрягать. Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом

800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927

Это шо уже лумумба забанила форвард?
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

а карта форварда не заблокирована случайно ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40

  lamal написав:а карта форварда не заблокирована случайно ?

да нет, конечно. Иначе Пумб бы такую транзакцию не видел. Тут не принимает именно пумба. Что за кредитка?
Но не понятно зачем толкать Скунсом? Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:53

  Flamingo написав:Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора

Давайте говорить более универсально и толерантно: не "аппкой", а "сервисом" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:35

Flamingo
Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.
malinin007
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