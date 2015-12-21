RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4889489048914892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард уже реально начинает напрягать. Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом

800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927

Это шо уже лумумба забанила форвард?
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 26.11.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

а карта форварда не заблокирована случайно ?
lamal
 
Повідомлень: 42
З нами з: 11.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40

  lamal написав:а карта форварда не заблокирована случайно ?

да нет, конечно. Иначе Пумб бы такую транзакцию не видел. Тут не принимает именно пумба. Что за кредитка?
Но не понятно зачем толкать Скунсом? Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6523
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:53

  Flamingo написав:Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора

Давайте говорить более универсально и толерантно: не "аппкой", а "сервисом" )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:35

Flamingo
Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 26.11.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:18

  mustbe написав:
  Flamingo написав:Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора

Давайте говорить более универсально и толерантно: не "аппкой", а "сервисом" )

Если говорить более универсально - тогда так: "Если это бесплатно - лучше всегда тянуть, а не толкать" ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6523
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:26

  malinin007 написав:Flamingo
Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.

Ну упомянутое мною правило придумано не просто так и оно правильно и "для бытовых нужд" тоже. У банков тянучка ведь проводится по счету зачастую быстрее чем толкалка. А это важно и для бытовых нужд, если важно не влезть в овер.
Это один момент. На счет "толкать быстрее" - спорное утверждение - если оно работает - то по времени примерно одинаково с тянучкой особенно если это не первая операция между этими картами (ведь многие банки дают возможность сохранять данные карты). А о скорости проведения по счету я писал выше. Это второй момент.
Ну и наконец третий момент - может это покажется странным но у банков тоже ведь есть своя "логика жадности". Отдают банки менее охотно чем принимают. Поэтому если у Вас траблы с толканием - банк где вы толкаете менее заинтересован в данной операции чем в случае с банком, где вы тянете. Ведь в первом случае деньги у банка уходят, а во втором приходят.
Все написанное чисто ИМХО ни на что не претендующее ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6523
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:ведь многие банки дают возможность сохранять данные карты

И наверное еще потом CVV не запрашивает повторно?
Данные карт в чужих приложухах я никогда не сохраняю, подальше от греха.
Возможно механизм, по которому недавно уводили деньги у ПУМБы (и тут человек отписывался, что с Форварда увели) как-то связан с сохранением данных карт. Во многих случаях карта была сохранена в Моне. Лучше минимизировать риск, хоть возможно это никак не связано.

Поэтому мне тянуть немного сложнее. Но когда не удалось толкнуть, я потянул и деньга пришла. Соглашусь, что так надежнее.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 26.11.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:И наверное еще потом CVV не запрашивает повторно?

Навскидку из популярных таким был monobank, но и у него после той истории с ПУМБ сейчас всегда запрашивает CVV. Но нужно понимать, что ни один банк, в приложении/ИБ которого привязана карта другого банка, не хранит CVV, и транзакции с сохраненных карт обрабатывались без запроса CVV не потому что банк использует ранее введенный CVV, а потому что МПС в определенных случаях разрешает проводить транзакции без запроса CVV.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4889489048914892
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9585, 9586, 9587
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95867 11788529
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 17:00
Shaman
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 42, 43, 44
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
435 103665
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 15:26
darmet
Кристал Банк 1 ... 9, 10, 11
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:38
101 32878
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 15:13
darmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.