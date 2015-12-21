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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49
Форвард уже реально начинает напрягать. Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом
800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927
Это шо уже лумумба забанила форвард?
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malinin007
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:09
а карта форварда не заблокирована случайно ?
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lamal
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:40
lamal написав:
а карта форварда не заблокирована случайно ?
да нет, конечно. Иначе Пумб бы такую транзакцию не видел. Тут не принимает именно пумба. Что за кредитка?
Но не понятно зачем толкать Скунсом? Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
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Flamingo
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:53
Flamingo написав:
Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
Давайте говорить более универсально и толерантно: не "аппкой", а "сервисом" )
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mustbe
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:35
Flamingo
Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.
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malinin007
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:18
mustbe написав: Flamingo написав:
Золотое правило ведь никто не отменял - если это бесплатно лучше всегда ТЯНУТЬ аппкой получателя, чем толкать аппкой донора
Давайте говорить более универсально и толерантно: не "аппкой", а "сервисом" )
Если говорить более универсально - тогда так: "Если это бесплатно - лучше всегда тянуть, а не толкать"
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Flamingo
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:26
malinin007 написав:Flamingo
Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.
Ну упомянутое мною правило придумано не просто так и оно правильно и "для бытовых нужд" тоже. У банков тянучка ведь проводится по счету зачастую быстрее чем толкалка. А это важно и для бытовых нужд, если важно не влезть в овер.
Это один момент. На счет "толкать быстрее" - спорное утверждение - если оно работает - то по времени примерно одинаково с тянучкой особенно если это не первая операция между этими картами (ведь многие банки дают возможность сохранять данные карты). А о скорости проведения по счету я писал выше. Это второй момент.
Ну и наконец третий момент - может это покажется странным но у банков тоже ведь есть своя "логика жадности". Отдают банки менее охотно чем принимают. Поэтому если у Вас траблы с толканием - банк где вы толкаете менее заинтересован в данной операции чем в случае с банком, где вы тянете. Ведь в первом случае деньги у банка уходят, а во втором приходят.
Все написанное чисто ИМХО ни на что не претендующее
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Flamingo
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Додано: Нед 04 лип, 2021 17:07
Flamingo написав:
ведь многие банки дают возможность сохранять данные карты
И наверное еще потом CVV не запрашивает повторно?
Данные карт в чужих приложухах я никогда не сохраняю, подальше от греха.
Возможно механизм, по которому недавно уводили деньги у ПУМБы (и тут человек отписывался, что с Форварда увели) как-то связан с сохранением данных карт. Во многих случаях карта была сохранена в Моне. Лучше минимизировать риск, хоть возможно это никак не связано.
Поэтому мне тянуть немного сложнее. Но когда не удалось толкнуть, я потянул и деньга пришла. Соглашусь, что так надежнее.
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malinin007
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Додано: Нед 04 лип, 2021 17:32
malinin007 написав:
И наверное еще потом CVV не запрашивает повторно?
Навскидку из популярных таким был monobank, но и у него после той истории с ПУМБ сейчас всегда запрашивает CVV. Но нужно понимать, что ни один банк, в приложении/ИБ которого привязана карта другого банка, не хранит CVV, и транзакции с сохраненных карт обрабатывались без запроса CVV не потому что банк использует ранее введенный CVV, а потому что МПС в определенных случаях разрешает проводить транзакции без запроса CVV.
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ingtrans
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