Додано: Нед 04 лип, 2021 16:26

malinin007 написав: Flamingo

Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит. Шоб тянуть, надо кроме номера карты, знать еще данные. Это лишние телодвижения. Мне в данном случае не критично, я не кредитку гашу. Толкать для бытовых нужд быстрее, оно и так должно работать, но почему-то не работает. И на моно через раз заходит.

Ну упомянутое мною правило придумано не просто так и оно правильно и "для бытовых нужд" тоже. У банков тянучка ведь проводится по счету зачастую быстрее чем толкалка. А это важно и для бытовых нужд, если важно не влезть в овер.Это один момент. На счет "толкать быстрее" - спорное утверждение - если оно работает - то по времени примерно одинаково с тянучкой особенно если это не первая операция между этими картами (ведь многие банки дают возможность сохранять данные карты). А о скорости проведения по счету я писал выше. Это второй момент.Ну и наконец третий момент - может это покажется странным но у банков тоже ведь есть своя "логика жадности". Отдают банки менее охотно чем принимают. Поэтому если у Вас траблы с толканием - банк где вы толкаете менее заинтересован в данной операции чем в случае с банком, где вы тянете. Ведь в первом случае деньги у банка уходят, а во втором приходят.Все написанное чисто ИМХО ни на что не претендующее