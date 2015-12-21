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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4890489148924893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Не подумайте - я не призываю всех только тянуть. Каждый делает как привык и как удобно ему. Просто интересна человеческая логика ;)

По возможности тоже всегда тяну, но на парочку наиболее ходовых моих карт часто толкаю.
1. О.Карта. В О.Банке тащилка через Masterpass, что сразу ограничивает круг карт, с которых можно тащить. Плюс само приложение глюковатое, и периодически то не заходит вообще, то заходит, но там карты нет, то еще какая-нибудь фигня. Здесь больше все-таки тяну, но иногда просто приходится толкать.
2. New Card. Считаю, что тащился там неудобная, и тянуть занимало заметно больше времени, чем толкать (обычно с monobank). Учитывая, что теховера здесь нет, почти всегда толкал за исключением разного рода акций, когда нужно было выполнять операции в приложении.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:32

  Vorlon написав:
  kreuz написав:Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).

Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.

От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...

Не понял. Если залить сейчас на кредитку свои - получится их снять потом без комиссии сразу под 0, оставив одни кредитные или нет?

Одразу під нуль не вдасться готівкою вийти. Заблокують 104% від суми зняття. А які будуть наслідки такого блокування, коли буде зачеплено кредліміт, знатиму в понеділок. Може й просто розблокують, а може й ні, а ще можливо, що розблокують наче все добре, але потім виставлять коміс аж в РД, як у мене раніше було, бо існує черга на погашення, в якій готівкові операції в кінці списку...
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:38

  ingtrans написав: но на парочку наиболее ходовых моих карт часто толкаю.
1. О.Карта.

Тут согласен. Но лично я по идейным картам ушел от р2р. Потому как гашусь всегда на грани и один раз идея проводила такой р2р три дня. Поэтому на идейные карты предпочитаю СЭП. Тем более что даты для сэпа всегда понятны - создал шаблон и вперде.
  ingtrans написав:2. New Card. Считаю, что тащился там неудобная, и тянуть занимало заметно больше времени, чем толкать

А мне как раз понравилась возможность сохранения чужих в сиб-онлайн. Поэтому имхо местная тянучка не сложнее других. Даже код из пуша сама подтягивает (хотя имхо это лишний шаг, но сибас зачем-то делает это подтверждение).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Ну то есть сложнее ровно на ввод аж 7 цифр (4 цифры срока валидности + СВВ). Ну такя себе сложность, учитывая что на второй чаше весов выше риск получить теховер .

Как раз на эти 7 цифр и дольше получается )). За Идею и Сибаса уже сказали, мне туда проще толкать. Если форвард не глючит, то проблем почти никогда нет, в будние дни и в рабочее время особенно. За АТБ-шную карту не знаю, не разбирался еще в проложухе, как получил карту, только и толкаю, залетает мгновенно. Пополняю также, перед кассой.
В этом месяце с ПУМБы надо будет платить, туда лучше тянуть.
Но в общем соглашусь, что лучше тянуть. Еще бы жене обьяснить эти тяни-толкай :lol:
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Тут согласен. Но лично я по идейным картам ушел от р2р. Потому как гашусь всегда на грани и один раз идея проводила такой р2р три дня. Поэтому на идейные карты предпочитаю СЭП. Тем более что даты для сэпа всегда понятны - создал шаблон и вперде.

Гашусь я тоже СЭП, но вот для текущих расходов как тяну или толкаю p2p.
  Flamingo написав:А мне как раз понравилась возможность сохранения чужих в сиб-онлайн. Поэтому имхо местная тянучка не сложнее других.

Она не то, что сложнее, просто требует гораздо больше действий, чем толкалка monobank. Сейчас ради интереса попробовал: чтобы перевести трехзначную сумму тянучкой мне потребовалось 16 тапов и 2 скоролла, а толкалкой - только 6 тапов (начинал с открытого приложения там и там), то есть примерно в 3 раза меньше действий. Не то, чтобы эти 10 тапов и 2 скоролла требовали прям очень много времени, просто они не имеют смысла в контексте перевода денег с monobank на New Card. Зачем их делать, если они абсолютно никаких положительных моментов не дают?
ingtrans
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