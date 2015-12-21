Додано: Нед 04 лип, 2021 18:22

Flamingo написав: Не подумайте - я не призываю всех только тянуть. Каждый делает как привык и как удобно ему. Просто интересна человеческая логика Не подумайте - я не призываю всех только тянуть. Каждый делает как привык и как удобно ему. Просто интересна человеческая логика

По возможности тоже всегда тяну, но на парочку наиболее ходовых моих карт часто толкаю.1. О.Карта. В О.Банке тащилка через Masterpass, что сразу ограничивает круг карт, с которых можно тащить. Плюс само приложение глюковатое, и периодически то не заходит вообще, то заходит, но там карты нет, то еще какая-нибудь фигня. Здесь больше все-таки тяну, но иногда просто приходится толкать.2. New Card. Считаю, что тащился там неудобная, и тянуть занимало заметно больше времени, чем толкать (обычно с monobank). Учитывая, что теховера здесь нет, почти всегда толкал за исключением разного рода акций, когда нужно было выполнять операции в приложении.