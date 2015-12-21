Flamingo написав:Не подумайте - я не призываю всех только тянуть. Каждый делает как привык и как удобно ему. Просто интересна человеческая логика
По возможности тоже всегда тяну, но на парочку наиболее ходовых моих карт часто толкаю. 1. О.Карта. В О.Банке тащилка через Masterpass, что сразу ограничивает круг карт, с которых можно тащить. Плюс само приложение глюковатое, и периодически то не заходит вообще, то заходит, но там карты нет, то еще какая-нибудь фигня. Здесь больше все-таки тяну, но иногда просто приходится толкать. 2. New Card. Считаю, что тащился там неудобная, и тянуть занимало заметно больше времени, чем толкать (обычно с monobank). Учитывая, что теховера здесь нет, почти всегда толкал за исключением разного рода акций, когда нужно было выполнять операции в приложении.
kreuz написав:Продовжуючи тему 4%, скажу, що КЦ зараз бреше (ну гаразд, інформує чи то пак сподівається), що блокування будуть знімати наступного робочого дня (мабуть, після клірингу).
Зауважив їм, щоб додали примітку про блокування 4% в тарифи та зробили в налаштуваннях перемикач (на кшталт Моні) для заборони зняття готівки та переказів у рахунок кредитних коштів.
От і побачимо, чи пахне банк, чи таки смердить скунсом...
Не понял. Если залить сейчас на кредитку свои - получится их снять потом без комиссии сразу под 0, оставив одни кредитные или нет?
Одразу під нуль не вдасться готівкою вийти. Заблокують 104% від суми зняття. А які будуть наслідки такого блокування, коли буде зачеплено кредліміт, знатиму в понеділок. Може й просто розблокують, а може й ні, а ще можливо, що розблокують наче все добре, але потім виставлять коміс аж в РД, як у мене раніше було, бо існує черга на погашення, в якій готівкові операції в кінці списку...
ingtrans написав: но на парочку наиболее ходовых моих карт часто толкаю. 1. О.Карта.
Тут согласен. Но лично я по идейным картам ушел от р2р. Потому как гашусь всегда на грани и один раз идея проводила такой р2р три дня. Поэтому на идейные карты предпочитаю СЭП. Тем более что даты для сэпа всегда понятны - создал шаблон и вперде.
ingtrans написав:2. New Card. Считаю, что тащился там неудобная, и тянуть занимало заметно больше времени, чем толкать
А мне как раз понравилась возможность сохранения чужих в сиб-онлайн. Поэтому имхо местная тянучка не сложнее других. Даже код из пуша сама подтягивает (хотя имхо это лишний шаг, но сибас зачем-то делает это подтверждение).
Flamingo написав:Ну то есть сложнее ровно на ввод аж 7 цифр (4 цифры срока валидности + СВВ). Ну такя себе сложность, учитывая что на второй чаше весов выше риск получить теховер .
Как раз на эти 7 цифр и дольше получается )). За Идею и Сибаса уже сказали, мне туда проще толкать. Если форвард не глючит, то проблем почти никогда нет, в будние дни и в рабочее время особенно. За АТБ-шную карту не знаю, не разбирался еще в проложухе, как получил карту, только и толкаю, залетает мгновенно. Пополняю также, перед кассой. В этом месяце с ПУМБы надо будет платить, туда лучше тянуть. Но в общем соглашусь, что лучше тянуть. Еще бы жене обьяснить эти тяни-толкай
Flamingo написав:Тут согласен. Но лично я по идейным картам ушел от р2р. Потому как гашусь всегда на грани и один раз идея проводила такой р2р три дня. Поэтому на идейные карты предпочитаю СЭП. Тем более что даты для сэпа всегда понятны - создал шаблон и вперде.
Гашусь я тоже СЭП, но вот для текущих расходов как тяну, так и толкаю p2p.
Flamingo написав:А мне как раз понравилась возможность сохранения чужих в сиб-онлайн. Поэтому имхо местная тянучка не сложнее других.
Она не то, что сложнее, просто требует гораздо больше действий, чем толкалка monobank. Сейчас ради интереса попробовал: чтобы перевести трехзначную сумму тянучкой мне потребовалось 16 тапов и 2 скоролла, а толкалкой - только 6 тапов (начинал с открытого приложения там и там), то есть примерно в 3 раза меньше действий. Не то, чтобы эти 10 тапов и 2 скоролла требовали прям очень много времени, просто они не имеют смысла в контексте перевода денег с monobank на New Card. Зачем их делать, если они абсолютно никаких положительных моментов не дают?