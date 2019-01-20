Додано: Нед 04 лип, 2021 19:05

Flamingo написав: Тут согласен. Но лично я по идейным картам ушел от р2р. Потому как гашусь всегда на грани и один раз идея проводила такой р2р три дня. Поэтому на идейные карты предпочитаю СЭП. Тем более что даты для сэпа всегда понятны - создал шаблон и вперде. Тут согласен. Но лично я по идейным картам ушел от р2р. Потому как гашусь всегда на грани и один раз идея проводила такой р2р три дня. Поэтому на идейные карты предпочитаю СЭП. Тем более что даты для сэпа всегда понятны - создал шаблон и вперде.

Flamingo написав: А мне как раз понравилась возможность сохранения чужих в сиб-онлайн. Поэтому имхо местная тянучка не сложнее других. А мне как раз понравилась возможность сохранения чужих в сиб-онлайн. Поэтому имхо местная тянучка не сложнее других.

Гашусь я тоже СЭП, но вот для текущих расходов как тяну, так и толкаю p2p.Она не то, что сложнее, просто требует гораздо больше действий, чем толкалка monobank. Сейчас ради интереса попробовал: чтобы перевести трехзначную сумму тянучкой мне потребовалось 16 тапов и 2 скоролла, а толкалкой - только 6 тапов (начинал с открытого приложения там и там), то есть примерно в 3 раза меньше действий. Не то, чтобы эти 10 тапов и 2 скоролла требовали прям очень много времени, просто они не имеют смысла в контексте перевода денег с monobank на New Card. Зачем их делать, если они абсолютно никаких положительных моментов не дают?