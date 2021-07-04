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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4891489248934894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:Втім, пильнуйте і не розслабляйте булки, колеги, бо скривдити свина бажаючих до́ста...


Звичайно , чудо карта Коко кредит, вивів все до пару аопійок. Два дні висів такий залишок. Цього зранку - висить залишок 10000. Скрін зробив на пам"ять.
Це добре , що я орієнтуюсь, а проста людина піде знімать - ЦЕ Ж ВЛАСНІ КОШТИ.
Зміме і залетить на 4% + 5 грн. ЦЕ НОРМАЛЬНО?
Отако на дурницю нагнуть людину на 410 грн і горячка буде розповідати на якесь там недотримання людиною регламенту зарахувать.
То для Вас , форвардці той регламент, а людина має картку, застосунок і власні кошти. Робіть щось зі своїм ПО, дістало всіх.
Goodman
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  #<1 ... 4891489248934894
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