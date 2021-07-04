Звичайно , чудо карта Коко кредит, вивів все до пару аопійок. Два дні висів такий залишок. Цього зранку - висить залишок 10000. Скрін зробив на пам"ять.
Це добре , що я орієнтуюсь, а проста людина піде знімать - ЦЕ Ж ВЛАСНІ КОШТИ.
Зміме і залетить на 4% + 5 грн. ЦЕ НОРМАЛЬНО?
Отако на дурницю нагнуть людину на 410 грн і горячка буде розповідати на якесь там недотримання людиною регламенту зарахувать.
То для Вас , форвардці той регламент, а людина має картку, застосунок і власні кошти. Робіть щось зі своїм ПО, дістало всіх.