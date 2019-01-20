Додано: Пон 05 лип, 2021 16:33

Support BForward, а можно как-то наладить (улучшить) процесс привлечения друзей по рефералке?

Ситуация: пригласил знакомого по своей ссылке. Перезвонили. Знакомый сообщил, что хочет дебетную коко, а не кредитную. Далее оператор что-то спросила, знакомый не расслышал (возможно связь на секунду пропала), - вместо того, чтобы просто повторить вопрос - оператор сказала, что "перезвонит позже". И конечно же, никто не перезвонил, т.к. очевидно за дебетки им не платят.

1. Почему не сделать процесс, как в моно, абанке, спортбанке и т.д. - где факт подачи заявки подтверждается переходом по ссылке, и/или оставлением своего номера телефона (возможно с подтверждением по смс). Далее банк проверяет есть ли по этому номеру полученные карты и начисляет вознаграждение (применительно к форварду - за дебетку меньше, за кредитку больше)

1.1. Дебетку при подаче заявки - нельзя выбрать

1.1.1. Как следствие - если человек указывает "не работаю", скоринг, который изначально заточен на кредитки - заявку отклоняет, и клиенту никто не перезванивает

1.1.2. Очевидно, что настроение у кол-центра очень портится, если они узнают что клиент хочет дебетку - вплоть до разрыва связи.



Поэтому я предлагаю вообще убрать эту "верификацию" по телефону, как лишнее препятствие, которое отсеивает как минимум "дебетчиков".

Банку не нужно выдавать дебетки? Тогда зачем он создаёт дополнительные препятствия для их получения?



В реферальной заявке можно просто фиксировать:

1. Хозяина (его телефон, ссылку, ИНН, и т.д.)

2. Реферала (его телефон, ИНН)

3. Сопоставить пункт 1 и 2, и выплатить вознаграждение согласно условий



И телефонный квест, который отсеивает часть реальных клиентов - не нужен.



Вопрос "перезвона" другу после нерасслышанного вопроса - в силе (никто так и не перезвонил)