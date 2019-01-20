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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:57
kreuz написав:
Втім, пильнуйте і не розслабляйте булки, колеги, бо скривдити свина бажаючих до́ста...
Звичайно , чудо карта Коко кредит, вивів все до пару аопійок. Два дні висів такий залишок. Цього зранку - висить залишок 10000. Скрін зробив на пам"ять.
Це добре , що я орієнтуюсь, а проста людина піде знімать - ЦЕ Ж ВЛАСНІ КОШТИ.
Зміме і залетить на 4% + 5 грн. ЦЕ НОРМАЛЬНО?
Отако на дурницю нагнуть людину на 410 грн і горячка буде розповідати на якесь там недотримання людиною регламенту зарахувать.
То для Вас , форвардці той регламент, а людина має картку, застосунок і власні кошти. Робіть щось зі своїм ПО, дістало всіх.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:20
Уже час не пускает в инет-банк (веб версия и приложение):
"Помилка
Не вдалося відправити СМС повідомлення. Спробуйте пізніше."
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:38
И по традиции, проблемы с интернет банкингом.тех работы на неопределенный срок.смс не приходят, платежи тоже
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:23
Подскажите пожалуйста. С Альфы выпустить СЭП и получить его на форварде в теории можно 23/7?
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malinin007
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:33
Support BForward, а можно как-то наладить (улучшить) процесс привлечения друзей по рефералке?
Ситуация: пригласил знакомого по своей ссылке. Перезвонили. Знакомый сообщил, что хочет дебетную коко, а не кредитную. Далее оператор что-то спросила, знакомый не расслышал (возможно связь на секунду пропала), - вместо того, чтобы просто повторить вопрос - оператор сказала, что "перезвонит позже". И конечно же, никто не перезвонил, т.к. очевидно за дебетки им не платят.
1. Почему не сделать процесс, как в моно, абанке, спортбанке и т.д. - где факт подачи заявки подтверждается переходом по ссылке, и/или оставлением своего номера телефона (возможно с подтверждением по смс). Далее банк проверяет есть ли по этому номеру полученные карты и начисляет вознаграждение (применительно к форварду - за дебетку меньше, за кредитку больше)
1.1. Дебетку при подаче заявки - нельзя выбрать
1.1.1. Как следствие - если человек указывает "не работаю", скоринг, который изначально заточен на кредитки - заявку отклоняет, и клиенту никто не перезванивает
1.1.2. Очевидно, что настроение у кол-центра очень портится, если они узнают что клиент хочет дебетку - вплоть до разрыва связи.
Поэтому я предлагаю вообще убрать эту "верификацию" по телефону, как лишнее препятствие, которое отсеивает как минимум "дебетчиков".
Банку не нужно выдавать дебетки? Тогда зачем он создаёт дополнительные препятствия для их получения?
В реферальной заявке можно просто фиксировать:
1. Хозяина (его телефон, ссылку, ИНН, и т.д.)
2. Реферала (его телефон, ИНН)
3. Сопоставить пункт 1 и 2, и выплатить вознаграждение согласно условий
И телефонный квест, который отсеивает часть реальных клиентов - не нужен.
Вопрос "перезвона" другу после нерасслышанного вопроса - в силе (никто так и не перезвонил)
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:32
завтра знову 12.35%
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wolt450
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:46
Вкладчик1234 написав:Support BForward,
а можно как-то наладить (улучшить) процесс привлечения друзей по рефералке?
Ситуация: пригласил знакомого по своей ссылке. Перезвонили. Знакомый сообщил, что хочет дебетную коко, а не кредитную. Далее оператор что-то спросила, знакомый не расслышал (возможно связь на секунду пропала), - вместо того, чтобы просто повторить вопрос - оператор сказала, что "перезвонит позже". И конечно же, никто не перезвонил, т.к. очевидно за дебетки им не платят.
1. Почему не сделать процесс, как в моно, абанке, спортбанке и т.д. - где факт подачи заявки подтверждается переходом по ссылке, и/или оставлением своего номера телефона (возможно с подтверждением по смс). Далее банк проверяет есть ли по этому номеру полученные карты и начисляет вознаграждение (применительно к форварду - за дебетку меньше, за кредитку больше)
1.1. Дебетку при подаче заявки - нельзя выбрать
1.1.1. Как следствие - если человек указывает "не работаю", скоринг, который изначально заточен на кредитки - заявку отклоняет, и клиенту никто не перезванивает
1.1.2. Очевидно, что настроение у кол-центра очень портится, если они узнают что клиент хочет дебетку - вплоть до разрыва связи.
Поэтому я предлагаю вообще убрать эту "верификацию" по телефону, как лишнее препятствие, которое отсеивает как минимум "дебетчиков".
Банку не нужно выдавать дебетки? Тогда зачем он создаёт дополнительные препятствия для их получения?
В реферальной заявке можно просто фиксировать:
1. Хозяина (его телефон, ссылку, ИНН, и т.д.)
2. Реферала (его телефон, ИНН)
3. Сопоставить пункт 1 и 2, и выплатить вознаграждение согласно условий
И телефонный квест, который отсеивает часть реальных
клиентов - не нужен.
Вопрос "перезвона" другу после нерасслышанного вопроса - в силе (никто так и не перезвонил)
Отправьте это сообщение через мобильное приложение форварда. Связь с банком/задать вопрос. Моему рефералу после этого перезвонили.
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velvet
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59
velvet написав:
Отправьте это сообщение через мобильное приложение форварда. Связь с банком/задать вопрос. Моему рефералу после этого перезвонили.
Спасибо, уже завтра в рабочее время.
А то я боюсь, что могут позвонить ночью, и потом скажут что сам виноват
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:03
malinin007 написав:
Подскажите пожалуйста. С Альфы выпустить СЭП и получить его на форварде в теории можно 23/7?
только выпустить, Форвард имеет дела с СЭП только в рабочее время.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:33
wolt450 написав:
завтра знову 12.35%
по какому продукту ?
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