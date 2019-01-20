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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:36
хуторянка написав: wolt450 написав:
завтра знову 12.35%
по какому продукту ?
Ну если "знову" то наверняка по "рахунок +++"
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Flamingo
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