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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:36
хуторянка написав: wolt450 написав:
завтра знову 12.35%
по какому продукту ?
Ну если "знову" то наверняка по "рахунок +++"
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Додано: Вів 06 лип, 2021 07:30
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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