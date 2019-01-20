RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4892489348944895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:36

  хуторянка написав:
  wolt450 написав:завтра знову 12.35%

по какому продукту ?
Ну если "знову" то наверняка по "рахунок +++"
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6537
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:30

Ніхто більше 300000 не тримає?
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... d_list.pdf
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37673
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4892489348944895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9588, 9589, 9590
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95893 11808090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 07:15
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1961, 1962, 1963
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19628 2842955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 00:35
1finanсier
Банк Восток 1 ... 38, 39, 40
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
394 320072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 22:08
unknownurl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.