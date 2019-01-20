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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4892489348944895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:36

  хуторянка написав:
  wolt450 написав:завтра знову 12.35%

по какому продукту ?
Ну если "знову" то наверняка по "рахунок +++"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:30

Ніхто більше 300000 не тримає?
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... d_list.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:38

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Где Вы были последние 2 недели?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:28

  Striker написав:
  Support BForward написав:Вітаю! Надайте, будь ласка, в ПП ваші ПІБ та номер телефону, на які надходять дзвінки. Я передам інформацію відповідному підрозділу для перевірки інформації. Дякую.

Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте. Могу только скинуть список вызовов. Почти каждый день звонок. Вы там вообще с ума посходили? Доиграетесь, что буду сразу матом посылать. Ещё даже один звонок был не на финансовый номер, а на другой, который я в банке нигде не указывал.
Зображення
  Ромасик написав:Зачем допка не понял, женщине у себя можно иметь 2 разных счета (кредитки).

Есть Б5 у жены, но лимит на неё не дали почему-то, а на Пудру когда-то дали в честь 8 марта.


Я лично номер 044-3000-106 уже давно занес в черный список. Последний звонок был 30 июня, потом, похоже, до них начало доходить :) 21 заблокированный вызов, из них 8 - только за 30 июня...
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