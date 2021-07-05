Support BForward написав:Вітаю! Надайте, будь ласка, в ПП ваші ПІБ та номер телефону, на які надходять дзвінки. Я передам інформацію відповідному підрозділу для перевірки інформації. Дякую.
Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте. Могу только скинуть список вызовов. Почти каждый день звонок. Вы там вообще с ума посходили? Доиграетесь, что буду сразу матом посылать. Ещё даже один звонок был не на финансовый номер, а на другой, который я в банке нигде не указывал.
Ромасик написав:Зачем допка не понял, женщине у себя можно иметь 2 разных счета (кредитки).
Есть Б5 у жены, но лимит на неё не дали почему-то, а на Пудру когда-то дали в честь 8 марта.
Я лично номер 044-3000-106 уже давно занес в черный список. Последний звонок был 30 июня, потом, похоже, до них начало доходить 21 заблокированный вызов, из них 8 - только за 30 июня...