Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:36
хуторянка написав: wolt450 написав:
завтра знову 12.35%
по какому продукту ?
Ну если "знову" то наверняка по "рахунок +++"
Flamingo
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Повідомлень: 6539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1758 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 07:30
Квесторе_поверніться
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1885 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 07:38
Квесторе_поверніться
Где Вы были
последние 2 недели
?
ingtrans
Повідомлень: 2905
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Подякували: 393 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:28
Striker написав: Support BForward написав:
Вітаю! Надайте, будь ласка, в ПП ваші ПІБ та номер телефону, на які надходять дзвінки. Я передам інформацію відповідному підрозділу для перевірки інформації. Дякую.
Извините, но я не буду светить свои персональные данные неизвестно кому на сайте. Могу только скинуть список вызовов. Почти каждый день звонок. Вы там вообще с ума посходили? Доиграетесь, что буду сразу матом посылать. Ещё даже один звонок был не на финансовый номер, а на другой, который я в банке нигде не указывал.
Ромасик написав:
Зачем допка не понял, женщине у себя можно иметь 2 разных счета (кредитки).
Есть Б5 у жены, но лимит на неё не дали почему-то, а на Пудру когда-то дали в честь 8 марта.
Я лично номер 044-3000-106 уже давно занес в черный список. Последний звонок был 30 июня, потом, похоже, до них начало доходить
21 заблокированный вызов, из них 8 - только за 30 июня...
Искатель
Повідомлень: 4817
З нами з: 22.02.16
Подякував: 732 раз.
Подякували: 3184 раз.
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1
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:02
Побачив в ІБ сьогодні вищі ставки по гривні
для прикладу
1 рік - 8.6%
якщо додати бонус по поточних рахунках (діє до кінця літа) вийде досить так нехіло
8.6 + 3,850%
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
Повідомлень: 11529
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 875 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:03
мені вчора телефонували , пропонували бонус +4% на депо від 5000грн 3,6,12місяців
гадаю згодом відсотки ще підвищаться
lamal
Повідомлень: 45
З нами з: 11.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:07
я так розумію , що самостійно виставити ліміти для переводів коштів з карт в ІБ немає можливості ((
lamal
Повідомлень: 45
З нами з: 11.03.21
Подякував: 41 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:53
Если я правильно понял, лимиты можно установить в иб.на снятие наличности и интернет переводы.в разделе карты
korzviktor20
Повідомлень: 12
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:03
lamal написав:
мені вчора телефонували , пропонували бонус +4% на депо від 5000грн 3,6,12місяців
гадаю згодом відсотки ще підвищаться
ну еще бы, лето - к осени курсом само 2-4% наберет, банк практически не рискует
cohan
Повідомлень: 2147
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 167 раз.
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